Hasiči zasahují po výbuchu v Preolu v Lovosicích, čtyři lidé zraněni | E15.cz

Příčinou výbuchu v Preolu byla zřejmě závada na separátoru řepky. Explodoval vysoce hořlavý hexan. "Tři lidé byli zraněni, jeden utrpěl velmi vážná zranění a byl vrtulníkem transportován do pražského popáleninového centra," řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Další dva muži byli se středně těžkým poraněním převezeni do nemocnic v Ústí nad Labem a Litoměřic. Čtvrtý muž nebyl podle Voleníka zraněn, ale do nemocnice ho převezli s kardiovaskulárními potížemi.

Kvůli zásahu musela policie v noci uzavřít silnici I/15, ta už je ale opět průjezdná. Zavřená ale zatím zůstává železniční trať Lovosice - Česká Lípa, v úseku Žalhostice - Lovosice nahradily podle informací z Českých drah vlaky autobusy.

Preol je zpracovatelem řepkového oleje a největším výrobcem biopaliv v Česku, patří do skupiny Agrofert. Podle hasičů došlo k explozi v hale o rozměrech 35 krát 20 krát 25 metrů. Hasiči ji ochlazovali i s využitím výškové techniky bez obsluhy. Na žádost výrobního ředitele Preolu následně ukončili ochlazování haly z důvodu ohrožení statiky objektu, zajišťují další objekty v areálu. Zatím je tak hala ochlazována stabilním hasicím zařízením. Na místo povolali vrtulník s termokamerou.

Podívejte se na záběry z místa neštěstí