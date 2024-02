Cesta konkrétně povede od Dělnické ulice v Holešovicích přes rozvojové území Bubnů, kde lidé budou moci nově podejít koleje, dále do ulice Veletržní na Letné, po které mohou chodci dojít třeba do Národní galerie sídlící ve Veletržním paláci.

„O zbudování průchodu přes Bubny jsme dlouho velmi stáli a v minulosti jsme opakovaně hledali řešení, které by občanům umožnilo procházet přes území kolem nádraží mezi Veletržní a Dělnickou ulicí,“ vysvětlil starosta sedmé městské části Jan Čižinský. „Je proto skvělou zprávou, že nyní v souvislosti s modernizací dráhy došlo k dohodě všech vlastníků pozemků a začíná vznikat vytoužený průchod, který mnoha lidem výrazně zjednoduší a zlepší život v naší městské části.“

Čtyři metry širokou asfaltovou komunikaci staví Správa železnic, která nyní pracuje na opravě zdejší železniční trati, po níž do budoucna pojedou třeba i vlaky na letiště. Cesta pro pěší a cyklisty by měla být po celé své délce osvětlená a oplocená. V místě křížení s kralupskou železniční tratí povede podchodem. Nyní probíhají přípravné práce, hotovo by mělo být do půl roku.

„Přínosy modernizace trati procházející Holešovicemi pocítí i jejich obyvatelé. Železnice přestane tvořit bariéru v území, díky nové zastávce u Výstaviště se navíc zlepší dopravní obslužnost. Lidé z jejího okolí tak dostanou novou možnost cestování veřejnou dopravou,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Bubny-Zátory jsou jedním z největších pražských brownfieldů, tedy rozvojových území. Má tu do budoucna vzniknout zcela nová čtvrť až pro 25 tisíc nových obyvatel. Dominantou nové čtvrtě má být Vltavská filharmonie, kterou nyní projektuje hlavní město. Chystaná komunikace je tak koncipována jako dočasná stavba, dokud se majitel pozemků nedostane k rozvoji tohoto území. Čekají ho ale ještě dlouhé roky povolovacích procesů. V trase pěší cesty má poté vzniknout nová ulice, která má být pojmenována po zachránci židovských dětí během druhé světové války Nicholasi Wintonovi.