O koaličním hledání kompromisu o výši jízdného se rozhovořil začátkem února pirátský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib: „Dorazilo mi od našich koaličních partnerů několik návrhů. Mohu potvrdit, že jsou tam i návrhy, které by měly spočívat ve dvojnásobném zdražení ročního dlouhodobého kuponu. Já avizuju, že s takovým skokovým zdražením bych nemohl souhlasit.“

Zdražení jízdného prosazují zejména Hřibovi koaliční partneři z ODS. Jejich hlavním argumentem je, že z vybraného jízdného pokryje pražský dopravní podnik jen zlomek svých nákladů. Poslední data z roku 2022 ukazují, že se na jízdenkách a kuponech vybralo 3,4 miliardy korun. To je asi jen šestnáct procent sumy, kterou pražská městská hromadná doprava ročně celkem spotřebuje, hlavní město ji tak muselo dotovat dalšími více než 16 miliardami korun. A náklady na provoz dopravní sítě budou podle dřívějšího vyjádření šéfa podniku Petra Witowského dále stoupat, ideální podíl tržeb z jízdného na celkových nákladech je podle něj 35 procent.

Násobné zdražení jízdného je ale vždy na hraně politické únosnosti. Zatím se zvyšovaly ceny jen u jednotlivých jízdenek, které využívají hlavně návštěvníci Prahy. O potřebě zdražit roční kupon mluví politici už dlouho, prakticky od doby, kdy jej exprimátorka Adriana Krnáčová v roce 2015 zlevnila ze 4750 na nynějších 3650 korun. Snížení ceny se tehdy pozitivně odrazilo na počtu cestujících, kteří si kupon pořídili, pomohla i kampaň, která ulevila černým pasažérům od pokut, pokud si jízdenku na celý rok koupili.

Doba se ale posunula, Pražané zbohatli, ve městě však stále jezdí za deset korun na den. Ne náhodou se o zdražování mluví právě teď, kdy je současná koalice stále v první polovině svého mandátu. Zdražovat je politicky vždy náročnější než zlevňovat.

Při pohledu na cenu ročního jízdného v ostatních krajských městech je patrné, že Pražané mají přes své vysoké výdělky nominálně jeden z nejlevnějších tarifů. I ve Zlíně nebo Ústí nad Labem musejí místní za dopravu platit víc, a to se za svůj kupon nesvezou metrem.

Praha neobstojí ani při srovnání s hlavními městy sousedních států. Obyvatelé Bratislavy, Budapešti i Varšavy, kteří si vydělají v průměru zhruba stejně jako Pražané, musejí zaplatit za roční kupon na MHD výrazně víc. Jen obyvatelé Vídně mají relativně levné jízdné v poměru ke zdejší průměrné mzdě.

Jakékoli zvyšování cen městské dopravy s sebou může nést celou řadu negativ, na což upozorňují například pražští Zelení. „Pro běžnou pražskou rodinu, už tak zatíženou inflací a vysokými nájmy, by bylo zdražení základních esenciálních služeb o sto procent zásadní problém. Nedělejme z cestování veřejnou dopravou nedosažitelný luxus,“ vyzývá spolupředseda pražských Zelených Jan Janoušek. A upozorňuje, že široké využití městské hromadné dopravy je potřeba podporovat i proto, aby lidé nejezdili do města auty. Pokud by došlo ke skokovému zdražení, musela by Praha navíc nejspíš počítat i s nárůstem počtu černých pasažérů.