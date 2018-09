Je nepřijatelné, aby o investičních pobídkách rozhodovala Babišova vláda, říká Jurečka | E15.cz

Investiční pobídky by se měly více zaměřovat na projekty s vyšší přidanou hodnotou, stojí v návrhu novely zákona o investičních pobídkách, kterou kabinet Andreje Babiše (ANO) ve středu schválil. Vláda chce přitom všechny žádosti sama posuzovat a vybírat si, kterým investorům pomůže. Někteří opoziční poslanci i odborníci ale kritizují větší angažovanost vlády.

Zastaralý systém investičních pobídek, který řešil především nezaměstnanost a podporoval výstavbu montážních hal, by se měl změnit. Vláda schválila novelu zákona, podle které by na státní pobídky měly nově dosáhnout projekty s vyšší přidanou hodnotou a vytvářející kvalifikovaná pracovní místa. Jde například o technologická centra, zpracovatelský průmysl nebo strategické služby. Pobídky jsou poskytovány především formou daňových úlev.

O všech pobídkách by nově měla rozhodovat vláda, s výjimkou investic do strukturálně postižených regionů. „Pro získání daňových úlev už nebude stačit splnit podmínky. Budeme pečlivě vybírat, jaký projekt podpořit,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Dosud rozhodoval kabinet jen o velkých strategických pobídkách. Ostatní při splnění podmínek dosáhli na pobídky automaticky. „Investoři na dosavadním systému oceňovali jeho předvídatelnost při plánování jejich budoucích investičních záměrů,“ říká generální ředitelka CzechInvestu Silvana Jirotková, jejíž úřad žádosti dosud posuzoval.

Podle ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové (za ANO) bude celý systém transparentnější. „Dává to vládě efektivní nástroj, jak orientovat investiční pobídky tam, kde to je potřebné,“ řekla. Pokud parlament novelu schválí, mohla by nová pravidla platit od poloviny příštího roku.

Přestože většina sněmovních stran i odborníci souhlasí s potřebou změnit systém investičních pobídek, někteří kritizují zvýšené pravomoci vlády. „Považuji za nepřijatelné, aby o tom, která firma investiční pobídku získá podporu, rozhodla vláda v čele s premiérem Babišem. To je zásadní střet zájmu,“ uvedl lidovecký poslanec Marian Jurečka s tím, že rozhodování by mělo zůstat v gesci ministerstva průmyslu a obchodu.

Svaz průmyslu a dopravy dokonce změnu nazval „nesystémovou a nestandardní“. „Není jasné, na základě jakých kritérií bude vláda žádosti dále filtrovat a schvalovat, ani jak dlouho budou podniky na rozhodnutí čekat,“ řekl hlavní ekonom svazu Bohuslav Čížek. Nové pravomoci vlády byly podle něj do novely dodány na poslední chvíli a až po skončení připomínkového řízení.

Podle ekonoma Davida Marka ze společnosti Deloitte je problematické, že se pobídky podmiňují výší mezd. „Není pak zajištěno, že jde o investici do výroby s vyšší přidanou hodnotou. Přidaná hodnota není mzda,“ řekl Marek s tím, že k přilákání investorů by bylo efektivnější upravit zdanění kapitálu a práce.