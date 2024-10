Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhne politikům pro příští rok růst platů o 6,9 procenta. Debatu chce vést i o tom, aby se výdělek soudců a státních zástupců zvedal stejným tempem jako ostatním ústavním činitelům a nenavyšoval se případně výrazněji. Navyšovat by se měly stejně jako platy a mzdy v zemi. Řekl to v neděli v pořadu Partie televize CNN Prima News. Podle původního návrhu by se odměňování ústavních činitelů mělo příští rok upravit o téměř 14 procent. Opozice či odbory to kritizovaly. Vláda by měla o navýšení znovu jednat ve středu.

„Já budu navrhovat meziroční nárůst 6,9 procenta, který je v této zemi jako objektivní hodnota u lidí, kteří pracují v privátním i veřejném sektoru, za letošní rok. Je to objektivní nárůst,“ uvedl Jurečka.

Platy politiků a soudců odpovídají určitému násobku průměrné mzdy. V minulých letech se kvůli krizovým situacím zmrazily. Soudci se obrátili na Ústavní soud. Ten snížení jejich výdělků zrušil. Jeho rozhodnutí se týkalo jen odměňování soudců. Ministerstvo práce připravilo novelu, která upravuje podle soudního stanoviska pravidla pro všechny ústavní činitele. Ústavní soud v tiskové zprávě upozornil, že se ústavností snížení platů politiků ale nezabýval.

Soudní rozhodnutí není fér, myslí si Jurečka

„Ústavní soud říká, že všichni buďte solidární a skupina soudců je nedotknutelná,“ uvedl Jurečka. Podle něj soudní rozhodnutí není fér. Za spravedlivé by považoval navyšování platů politiků, ale i soudců a státních zástupců tak, jak se zvedají výdělky v ekonomice. Pokud nerostou, nemělo by se upravovat ani odměňování ústavních činitelů. „Nemůžeme připustit, že soudci jsou mimo a žádná solidarita se na ně nebude nikdy vztahovat,“ uvedl Jurečka. O nastavení chce vést debatu.

Platy poslanců, členů vlády, prezidenta, soudců a dalších funkcionářů se vypočítávají s pomocí koeficientu a průměrné měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců za předloňský rok. Ústavní soud koncem května uvedl, že letošní snížení soudcovských platů po trvalé změně koeficientu odporuje ústavnímu pořádku. Koeficient pro soudce od příštího roku zrušil.

Podle šéfky poslaneckého klubu opozičního ANO Aleny Schillerové je nutné soudní verdikt respektovat. Poslanci hnutí předloží příští týden ve Sněmovně návrh na zmrazení platů politiků s oddělením výdělků soudců a státních zástupců, které by se dál navyšovaly. ANO sbírá teď také podpisy pro svolání mimořádné sněmovní schůze k platům politiků, příští týden by o ni mělo požádat. Schillerová věří, že by se mohla pak uskutečnit přespříští týden.

Návrh na růst platů politiků o 14 procent kritizoval v pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova i šéf opozičního SPD Tomio Okamura. Je pro zmrazení. Uvedl, že ho neúspěšně navrhoval čtyřikrát. Podle vládního poslance Jana Skopečka (ODS) bylo chybou ustoupit od navyšování platů politiků podle průměrného výdělku a stavu ekonomiky. „To já považuju za spravedlivý systém a považuji za chybu, že jsme ten automat vypnuli,“ řekl na Nově Skopeček.

Jurečka počítá i s valorizací renty pro exprezidenty

Podle Jurečky by se do novely o platech ústavních činitelů mohla přidat i valorizace renty pro bývalé prezidenty. „I když mám výhrady vůči bývalým žijícím prezidentům, tak jsem pro, že se to má valorizovat. S tímhle problém nemám. Klidně tam (do novely) toto můžeme doložit,“ uvedl šéf resortu práce. Neupřesnil, jak by se náhrada mohla upravit. Nyní činí 50 tisíc korun renty a 50 tisíc korun na nájemné kanceláře a odměnu asistenta. Dřívější neúspěšný návrh počítal s tím, že by částka odpovídala platu poslance. Také podle Schillerové by bylo valorizování náhrady důstojné a na místě.

V novele je také úprava peněz na činnost první dámy. Podle Jurečky by se měly vyčlenit z peněz hlavy státu.