Ředitelství silnic a dálnic plánuje v letošním roce uvést do provozu téměř 73 kilometrů nových dálničních úseků. Je to o zhruba 38 kilometrů méně než letos. Od roku 2022 do roku 2025 zprovozní stát 219,9 kilometru nových úseků dálnic. Údaje uvádí ministerstva dopravy.