Koalice se pře o výchovné. ODS ho chce omezit, lidovci valorizovat | e15.cz

Pět set korun dostávají od ledna senioři za každé vychované dítě. Cílem bylo zejména vyrovnat rozdíly mezi výší penzí u mužů a žen. Ženy zpravidla strávily část produktivního života péčí o děti, což se podepsalo na výši jejich důchodu, přídavek je tedy jakousi kompenzací. V součtu bude ovšem přídavek stát letos 19 miliard korun, což je znatelná rána pro deficitem zatížený státní rozpočet.

Národní ekonomická rada vlády opakovaně doporučila výchovné zrušit, což je politicky neprůchozí. Stanjura tak začal hovořit o „změnách parametrů výchovného“. To může mít mnoho podob. Nyní lze pobírat výchovné na jedno dítě i deset dětí, diskutuje se o zastropování třeba na třech dětech. Případně se hovoří o omezení okruhu příjemců jen na nejchudší seniory. Konkrétnější definici si vyžaduje nevyjasněná role vdovců. Výchovné v současnosti pobírá 1,4 milionu důchodců, zejména žen.

„Vzhledem k neudržitelnosti stávajícího rychlého zvyšování dluhu na důchodovém účtu i celého rozpočtu je nezbytná důchodová reforma. Její součástí by mohlo být i lepší zacílení výchovného, což TOP 09 podporuje. Jsme však ve fázi intenzivní koaliční diskuze, zatím tedy nelze předjímat konkrétní výsledek,“ uvedla předsedkyně sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Její spolustraník a šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob dodal, že je strana připravena o změnách parametrů výchovného hovořit.

Lidovci jakékoli změny odmítají. „Osobně jsem proti tomu, abychom ani ne dva měsíce po zavedení výchovného jej nějakým způsobem omezovali či měnili. Byl by to velmi špatný signál směrem k těm, které konečně stát alespoň trochu ocenil za výchovu dětí. A víme, že se to týká hlavně žen, které měly dosud dlouhodobě nižší důchody,“ uvedl předseda poslaneckého výboru pro sociální politiku Vít Kaňkovský. „Dokážu si za KDU-ČSL představit, že po roce fungování výchovného bude dobré vyhodnotit, zda jsou všechny parametry výchovného správně nastaveny, ale rozhodně nebudeme souhlasit s případnou snahou výchovné zrušit,“ dodal poslanec, který v médiích dokonce naznačil, že by lidovci byli ochotni v případě zrušení přídavku odejít z vlády.

Předseda rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN) upozornil na prohlubující se deficit státního rozpočtu a potřebu škrtit na výdajové stránce rozpočtu. Šetřit na výchovném ale podle něj není cesta. „Výchovné mi připadá spravedlivé. Zčásti napravuje rozdíly ve mzdách a platech mezi ženami a muži. V neposlední řadě si myslím, že 500 korun měsíčně k důchodu za výchovu daňového poplatníka mi přijde fér,“ řekl Josef Bernard.

Tento názor zastává i opoziční hnutí ANO. „Považovala bych za mimořádně nešťastné výchovné jakkoli omezovat. Chceme, aby se mladí nebáli mít děti, aby panovala společenská shoda na tom, že mít děti se vyplatí. To je totiž nejdůležitější pilíř dlouhodobé udržitelnosti našeho penzijního systému,“ řekla šéfka opozičních poslanců za ANO Alena Schillerová. „Místo snahy o destrukci výchovného navrhuji, aby se vláda s opozicí dohodly na tom, že řádně valorizované výchovné bude již navždy pevnou součástí našeho důchodového systému,“ dodala exministryně financí.

Právě o valorizaci výchovného spolu s důchody se začalo v koalici na popud lidovců nyní intenzivně jednat. Jasno má být do března. „Ta částka výchovného by zůstala stejná, ale následně by se důchod jako celek valorizoval podle standardních pravidel řádné nebo mimořádné valorizace,“ vysvětlil Jurečka. Pravicové strany ve vládě tomu nakloněné příliš nejsou. „Dokud není dohoda v koalici, tak dílčí nápady nekomentujeme,“ odmítl citlivou situaci v koalici přiblížit předseda poslanců za ODS Marek Benda.

„Dohoda se tvoří, zatím není,“ uvedla ve stejném duchu místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti). „Za Piráty chceme udržitelné důchody, které zajistí důstojné stáří i dnešním mladým,“ dodala s tím, že pro Piráty je důležitá valorizace některých dalších dávek a příspěvků, například rodičovské.