Koronavirus odložil jednání zastupitelů | E15.cz

Kvůli pozitivnímu testu náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN) na covid-19 musí do dvoutýdenní karantény celé vedení hlavního města i desítky dalších lidí, s nimiž nakažený politik přišel v posledních dnech do kontaktu. Testům se ještě dnes podrobili účastníci pondělního jednání městské rady - politici i úředníci. Na testy jdou také pražští hasiči, s nimiž se náměstek minulý týden setkal při návštěvě několika stanic dobrovolných jednotek. Událost ovlivnila i jednání Poslanecké sněmovny, v níž se v úterý pohyboval jeden z pražských radních. Kvůli situaci vedení Prahy rozhodlo odložit čtvrteční jednání zastupitelů.

Hlubuček v úterý večer oznámil, že je pozitivní na nemoc covid-19. Nyní je izolován a na pozorování. Do karantény musí jít zhruba dalších 30 až 40 lidí, kteří se spolu s ním v pondělí zúčastnili sedmihodinového jednání městské rady - všichni radní včetně primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), část ředitelů a předsedů výborů, někteří úředníci, předsedové koaličních klubů i zástupci opozice.

Čtvrteční jednání zastupitelů je odloženo, nelze totiž zajistit dostatečný počet přítomných zastupitelů, kteří by hlasovali pro on-line jednání. Část jich je v karanténě a část ve vyšším věku, takže jsou koronavirem ohroženi více. Kdy se bude další jednání konat, zatím není jasné. Zrušené už byly i některé naplánované akce či tiskové konference. Magistrát nechá dnes večer vydezinfikovat prostory své hlavní budovy na Mariánském náměstí.

V karanténě jsou nyní i dva poslanci a pražští zastupitelé, Jan Čižinský (KDU-ČSL, Praha Sobě) a Patrik Nacher (ANO), kteří byli stejně jako Hlubuček na jednání městské rady. „Byl jsem na radě, ale od pana Hlubučka jsem byl asi sedm metrů, intenzivně jsem s ním v kontaktu nebyl. Musím čekat na pokyny a na test, věřím, že bude negativní,“ sdělil ČTK Nacher. „Cítím se v pořádku. Chvilku jsem s panem Hlubučkem mluvil, ale ne moc dlouho,“ řekl Čižinský, který je současně starostou Prahy 7. Později na twitteru napsal, že se podrobil testu a výsledky by měl znát ve čtvrtek.

Do karantény jde podle serveru Seznam Zprávy také zastupitel Prahy 4 Lukáš Zicha (STAN), jehož partner byl pozitivně testován a oba byli s Hlubučkem o víkendu na Sněžce. Výlet na nejvyšší českou horu s nimi podle serveru absolvoval také senátor Petr Holeček (STAN).

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) dopoledne poslancům řekl, že jeden z pražských radních byl v úterý v sídle dolní komory a v kontaktu s některými jejími členy. Požádal proto poslance, aby všichni používali roušky, a to zejména u řečniště. Po jednání politického grémia složeného ze zástupců všech klubů oznámil, že Sněmovna nebude kvůli současné situaci redukovat počet poslanců na schůzi na polovinu, jak to až na výjimky dělala od března do května v době šířící se epidemie koronaviru. Pokud poslanec patří do rizikové skupiny nebo s někým takovým žije, je možné dobrovolné párování. Takzvané párování znamená, že při parlamentních hlasováních neúčast koaličního politika vyváží svou absencí poslanec opoziční a naopak. Poměr sil mezi vládou a opozicí tak zůstává zachován.

Ve hře je podle Vondráčka opětovné omezení přístupu veřejnosti do budovy. Také zaměstnanci a asistenti, kteří patří do rizikových skupin, by měli zvážit práci z domova. „Kdyby se náhodou prokázalo, že virus má někdo, kdo skutečně byl třeba i v této budově, pak bychom museli přistoupit k plošnému testování všech poslanců a zaměstnanců,“ doplnil.

V uplynulých měsících bylo na pražském magistrátu nakaženo několik úředníků. Od poloviny března byl načas kvůli koronaviru uzavřen odbor evidence majetku. Nákaza se na odboru prokázala u dvou zaměstnanců a asi padesátka lidí byla v karanténě. Kromě odboru evidence majetku se nákaza objevila také na odboru územního rozvoje.

Praha je krajem, kde se koronavirus rozšířil nejvíc ze všech krajů, a to v absolutních číslech i v přepočtu na počet obyvatel. Laboratoře tam podle dnešních údajů ministerstva zdravotnictví dosud odhalily 2356 nakažených, z toho se skoro 1500 vyléčilo a 98 Pražanů s covidem zemřelo. V celé zemi bylo od začátku března zaznamenáno víc než 10 150 případů a 333 úmrtí.