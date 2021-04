Kreativní výklad ústavy. Opozice kritizuje Zemanova slova o nerozpuštění sněmovny | E15.cz

Prezident podle Ústavy může, ale nemusí sněmovnu rozpustit poté, co se na tom shodne 120 poslanců. Prezident Miloš Zeman to v neděli uvedl k úvahám opozice o takové cestě k předčasným volbám. V pořadu Partie televize Prima také zopakoval, že pokud by sněmovna menšinové vládě hnutí ANO a ČSSD vyslovila nedůvěru, nechal by vzhledem k tomu, že do řádných voleb zbývá jen pár měsíců, kabinet Andreje Babiše (ANO) dovládnout v demisi.