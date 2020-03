Lubomír Metnar. O dosud „neviditelném“ ministrovi začíná být slyšet | E15.cz

Pokud může, televizním kamerám se šéf rezortu obrany Lubomír Metnar (ANO) vyhýbá. Ve vládě se drží role „nepolitického odborníka“, je v ústraní. Ani po vypuknutí epidemie koronaviru o něm téměř nebylo slyšet, přestože se armáda do boje s nákazou zapojila. Obrat nastal nyní po zveřejnění Metnarova návrhu posílit v krizových situacích pravomoci vlády, případně premiéra na úkor Poslanecké sněmovny a Senátu.

Přilákat pozornost však Metnar zřejmě nechtěl. Z jeho reakce lze soudit, že smršť kritiky nečekal. „Jde o pouhé doporučení meziresortní odborné skupiny, jak řešit připadnou krizovou situaci. Nechceme oslabovat Parlament ČR, chceme o všem vést diskusi napříč politickými stranami, což je v dokumentu jasně uvedeno. Načasování do současné mimořádné situace je náhodné a nešťastné,“ nechal se slyšet přes tiskové oddělení ministerstva.

Dodal, že plní zadání vlády z roku 2015. V té době vedl obranu Martin Stropnický (ANO), který na rozdíl od Metnara nevynechal snad žádnou příležitost ukázat se v televizi. Proč vedení úřadu přišlo s návrhem po pěti letech a právě teď, prozatím zůstává záhadou.

Kromě opozice se do ministra okamžitě pustil premiér Andrej Babiš. Možná si znovu uvědomil, že s ministry obrany nemívá šťastnou ruku. Platilo to o Stropnickém, který odsouval strategické zakázky, stejně jako o Karle Šlechtové. Současná poslankyně Babišova uskupení se často zvěčňovala na Instagramu, nechvalně proslula snímkem svého psa na hrobu Neznámého vojína.

„Absolutně s tím nesouhlasím, projednávat to samozřejmě nebudeme,“ hřímal Babiš na Twitteru. „Nevím, proč ministerstvo vytáhlo dokument, který mu vláda zadala v roce 2015. Tohle se fakt nepovedlo,“ přisadil si.

Metnar to od Babiše schytal už v lednu za to, že vojsko uzavřelo smlouvu na pasivní radiolokátory za trojnásobně vyšší cenu než NATO. Prodražení měly způsobit požadavky na nadstandardní výbavu zařízení.

„Řval jsem celý týden, když jsem četl, co píšou v médiích, a ptal jsem se, co to tam má ministr Metnar za pitomce, když jsou schopni dát vládě neaktuální cenu a o té správné se neobtěžují informovat?“ rozčiloval se Babiš na Facebooku ve své pravidelné „rubrice“ Čau lidi.

Náznaky, že to mezi Metnarem a Babišem skřípe, se objevují delší dobu. Premiér měl ministra tlačit k dokončení kontraktů na americké vrtulníky a izraelské 3D radary, které pozastavila Šlechtová. O nutnosti nových helikoptér hovořil už Stropnický po nástupu do funkce, nákup radarů se táhnul ještě déle.

„Budou to čtyři bitevní a osm přepravních moderních strojů. Připravuje se smlouva, bude uzavřena letos,“ řekl Babiš loni v srpnu k vrtulníkům, když společně s Metnarem navštívil leteckou základnu v Náměšti nad Oslavou. Působilo to dojmem, že rozhodnutí učinil premiér a nikoliv ministr. Do té doby platilo, že o podobně významných akvizicích zpravoval veřejnost šéf rezortu.

Důvodem mohlo být to, že po Stropnickém a Šlechtové se ani Metnar do podepisování miliardových zakázek nijak nehrnul. Spekulovalo se o obavách z možného postihu. Například exministryně obrany Vlasta Parkanová (TOP 09) je od roku 2013 trestně popotahována za údajně předražený nákup letounů CASA. Ani po pěti letech od podání obžaloby se nedočkala rozsudku.

Před nástupem na obranu v druhé Babišově vládě řídil Metnar od prosince 2017 ministerstvo vnitra, kde postavil mimo službu ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace Jiřího Šaška. Tajná služba měla mít problémy s hospodařením.

Šaška jmenoval Metnarův předchůdce Milan Chovanec (ČSSD), který se často dostával s Babišem do sporů. Patrně nejtvrdší z nich se týkal policejní reorganizace. Babiš údajně podezříval Chovance z toho, že spolu s rozvědkou stál za anonymním twitterovým účtem Skupina Šuman.

Zkušenosti z bezpečnostních složek čerpal Metnar od mládí. Po maturitě se zavázal vstoupit do služebního poměru příslušníka Veřejné bezpečnosti, před tím si místo dvouleté „vojny“ odsloužil 19 měsíců u Pohotovostního útvaru VB. V devadesátých letech si doplnil vzdělání na středních policejních školách, v letech 1994 až 1998 vystudoval Ostravskou univerzitu se specializací na ekonomiku, obchod a služby.

Jako policejní vyšetřovatel objasnil řadu kauz. Získal mimo jiné ocenění za to, že dostal před soud pachatele žhářského útoku ve Vítkově, při němž byla těžce popálena dvouletá Natálie.

V roce 2011 se Metnar stal šéfem bezpečnosti strojírenského podniku ve Vítkovicích Jana Světlíka. V letech 2013 až 2014 byl náměstkem ministra vnitra. Pak se vrátil do soukromého sektoru, působil ve VTK Special nebo v dozorčí radě Vítkovíce Heavy Machinery.