Památkově chráněný dvoukolejný ocelový most je ve špatném stavu, SŽ jej plánuje nahradit novou tříkolejnou konstrukci. Proti demolici stávajícího mostu se staví místní spolky a samosprávy, které žádají rekonstrukci původního mostu.

„Jestli to půjde a fakt se bude rekonstruovat, přidám svých obvyklých 100 milionů korun,“ napsal Lukačovič na sociální síti X. Dodal, že dalších 200 milionů korun se podle něj podaří přes sociální síť vybrat od jiných přispěvovatelů.

Nadační fond pro záchranu Vyšehradského mostu minulý týden představil studii, podle níž je nutné vyměnit jen asi 15 procent oceli na původním mostě. Třetí kolej lze doplnit přístavbou úzké platformy k jižní straně mostu, aby narušila pohled na most z centra Prahy. Rekonstrukce by včetně příprav, úpravy okolí a výstavby nové zastávky na Vyšehradě trvala čtyři roky a stála 2,5 miliardy korun. „Nechceme diktovat, co se má a nemá dělat, my prostě nabízíme možnost,“ řekl za nadační fond Tomáš Bistřický. SŽ náklady na výstavbu nového mostu nedávno odhadla na 3,4 miliardy korun.

Návrh rekonstrukce mostu a úprav jeho okolí pro nadaci vypracovali britský mostní inženýr Ian Firth, švýcarský odborník Andreas Galmarini a čeští architekti Petr Tej a Marek Kopeč. „Tento případ není v žádném případě výjimečný, viděl jsem mnoho mostů v mnohem horším stavu, které šlo zachránit,“ uvedl Firth. Galmarini dodal, že podle průzkumu z místa je velká část ocelové konstrukce v dobrém stavu a výrazná koroze se nachází jen na konkrétních místech.

Návrh by podle autorů studie zachoval původní podobu mostu, pouze by rozšířil lávky pro pěší a cyklisty a upravil odvodnění. Rekonstrukce by přinesla minimální omezení provozu na mostu, protože dělníci by každý ze tří segmentů mostu postupně k opravám snesli na břeh a nahradili provizorní konstrukcí, což by vždy zabralo jen několik dní. Po zbytek času by po mostu mohly jezdit vlaky.

„Dokážeme se vejít do času čtyř let – dva roky příprava, dva roky rekonstrukce,“ uvedl Tej. Opravená konstrukce z roku 1901 by podle něj měla životnost dalších 100 let.

Namísto nové vlakové zastávky na Výtoni, s níž počítají plány SŽ, návrh nechává vlaky stavět na původním místě u bývalého nádraží Vyšehrad. „Výhody jsou tak evidentní, že si myslím, že by o tom neměla být diskuse,“ řekl Kopeč. Dodal, že řešení by umožnilo také zpřístupnit lidem nyní v podstatě uzavřenou Vnislavovu ulici vedoucí podél trati. Celkem by pak v případě uskutečnění jeho návrhu vzniklo 3700 metrů čtverečních nových nebytových prostor, dodal urbanista.

Ředitel SŽ Jiří Svoboda uvedl, že organizace se představenými návrhy bude zabývat. Uvedl, že firmě jde primárně o praktické zajištění provozu vlaků.

Na podporu stavby zcela nového mostu se vyjadřuje spolek Výtoň 21, který kritizoval dnešní prezentaci. Někteří z autorů studie se podle spolku před několika lety účastnili mezinárodní architektonické soutěže na modernizaci mostu a se svými návrhy neuspěli. „To vrhá na objektivitu aktuálně prezentované studie značné pochybnosti. Nejedná se přitom jen o jednotlivce, ale i o některé zahraniční firmy,“ uvedl spolek s odkazem na svoje dřívější vyjádření.