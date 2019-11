Metro D je zase o kousek blíž. Praha zažádá o stavební povolení | E15.cz

Praha zažádá do konce letošního roku o vydání stavebního povolení pro stavbu trasy metra D z Pankráce do Písnice. Umožní to novela zákona o drahách, která městu dovolí vybudovat plánované metro bez řidiče. Novinářům to řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). V prvé fázi vznikne metro mezi Pankrácí a Depem Písnice. Náklady na vybudování prvního úseku mají být předběžně 57 miliard korun. Praha plánuje v budoucnu trasu prodloužit z Pankráce na Náměstí Míru.

Novelu zákona o drahách podepsal v minulém týdnu prezident Miloš Zeman a je v ní uvedeno, že lze stavět bezobslužné metro. "To je pro nás obrovský posun, protože v návaznosti na to můžeme požádat o stavební povolení. Máme všechny dokumenty připraveny tak, aby metro D bylo autonomním metrem, které bude jezdit bez strojvedoucího. Chtěli bychom požádat o stavební povolení do konce roku," řekl Scheinherr.

Metro bez řidiče zajišťuje podle náměstka lepší bezpečnost či větší pravidelnost a nenese nové personální nároky. "Myslím si, že je to krok správným směrem," řekl Scheinherr. V budoucnu by mohly soupravy bez strojvedoucích jezdit také na trasách A a C. "Uvažujeme o tom a nyní diskutujeme, kdy by k tomu mohlo dojít," dodal.

Praha prostřednictvím dopravního podniku (DPP) zahájila letos v červnu na Pankráci geologický průzkum nutný pro výstavbu. "Probíhá podle harmonogramu a potíže nejsou. Nyní byly ukončeny povrchové práce, které nejvíc obtěžovali občany hlukem a prachem," řekl Scheinherr.

Průzkum se na Pankráci děje na čtyřech místech. Ve dvou lokalitách má skončit v létě příštího roku a ve dvou bude pokračovat do léta roku 2021. Šachty, štoly a další podzemní prostory budou využity pro metro.

V první fázi vznikne trasa mezi Pankrácí, Novými Dvory a pokračovat bude do Depa Písnice. V budoucnu má vzniknout úsek z Pankráce na náměstí Míru. Investorem stavby je DPP, jehož vlastníkem je hlavní město Praha.