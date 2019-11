Praha schválila plán rozvoje dopravy do roku 2023 | E15.cz

Vedení hlavního města schválilo plán rozvoje dopravy na další roky, takzvaný akční plán udržitelné mobility. Dokument určuje strategické dopravní stavby, které mají být hotovy či se na nich začne pracovat do roku 2023. Zahrnuje mimo jiné rozšíření tramvajových tratí, stavbu metra D nebo silničních okruhů. Novinářům to řekl náměstek primátora Adam Scheihnerr (Praha Sobě). Materiál navazuje na plán udržitelné mobility zahrnující projekty do roku 2030, který schválili letos v květnu pražští zastupitelé.