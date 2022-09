Minimální mzda v EU se má zvýšit, v Česku může přesáhnout 20 tisíc | E15.cz

Europoslanci rozhodli o pravidlech pro určování minimální mzdy v členských státech. V ideálním případě by podle nich měla dosáhnout alespoň 50 procent průměrné mzdy. Oproti současné české minimální mzdě 16 200 korun by to znamenalo navýšení o zhruba čtyři tisíce korun. Směrnici musejí členské státy překlopit do svých zákonů do dvou let, pravidlo má však jen doporučující charakter. Vláda Petra Fialy (ODS) si tak může zvolit i nižší cíl.