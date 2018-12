Ministerstvo obrany se v příštím roce zaměří na miliardové zakázky a kybernetickou obranu | E15.cz

Na svůj zápas čekal až do jedné hodiny po půlnoci, přesto podal v zaplněné O2 areně během galavečera XFN 15 parádní výkon. Český rapper Otakar Petřina alias Marpo porazil v ostře sledovaném boxerském duelu Rytmuse, neboli Patrika Vrbovského. I přes výhru dokázal svému trenérovi Lukáši Jirkovskému přidělat pár vrásek. „Kdyby mě v ringu poslouchal víc, ukončil by to dřív. Ale i tohle k boxu patří,“ smál se po zápase Jirkovský. Jak popsal zmatky ve druhém kole a co říká na výzvu od Karlose Vémoly pro Marpa?