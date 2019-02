Miroslav Zikmund slaví sté narozeniny, legendárnímu cestovateli blahopřejí tisíce lidí | E15.cz

Zikmundovi podle jeho blízkých přichází v posledních týdnech desítky dopisů, přání a balíčků denně, probírat se jimi bude několik dalších týdnů. Řada lidí mu také telefonuje či píše přání přes sociální sítě.

Lidé se obracejí také na muzeum a Klub H+Z. „Ohlas je veliký, přichází pozdravy od čtenářů, obdivovatelů, přátel. Samozřejmě, všichni by mu rádi blahopřáli osobně, ale není to možné, pan Zikmund je jeden, těch lidí jsou stovky, možná tisíce,“ uvedla Preiningerová. Muzeum i klub přání Zikmundovi předá. „Až opadne ta největší horečka, tak mu to dáme všechno do bedny a zavezeme mu to, dáme to dohromady i s tím, co dostal on. A jako všechno ostatní to bude uloženo do archivu,“ uvedla Preiningerová.

Reakce jsou podle ní také na vysílání radioamatéra Jiřího Krále, který si zaregistroval radioamatérskou značku OL100ZH. Na krátkovlnných pásmech vysílá do celého světa informace o cestovatelích H+Z. „Začal minulý týden vysílat a psal mi, že za dva dny vysílání má 5800 reakcí z celého světa, což je moc pěkné a panu Zikmundovi to udělá radost,“ řekla Preiningerová.

Lidé mohou svá přání psát také do pamětních listů ve vestibulu zlínské radnice. „Lidé přejí panu Zikmundovi hodně zdraví, děkují mu za knížky, které s Jiřím Hanzelkou napsali a které už v dětství rádi četli, přejí mu i lehký krok a jasnou mysl, děkují mu za setkání,“ uvedl mluvčí radnice Zdeněk Dvořák. Cestovateli popřál i zlínský primátor Jiří Korec (ANO). „Miroslav Zikmund je vzácným občanem Zlína, který podobně jako Tomáš Baťa proslavil naše město po celém světě. Za město Zlín mu ke stoletým narozeninám gratuluji a přeji mu hodně zdraví a spokojenosti do dalších let,“ uvedl Korec. Zikmund ve Zlíně žije.

Zikmundovi popřáli také zaměstnanci zlínského divadla, cestovatel je jeho věrným předplatitelem již od roku 1954. Divadlo vytisklo velký plakát se vzpomínkou na inscenaci Palubní deník Hanzelky a Zikmunda, sto zaměstnanců divadla k němu připojilo sto gratulací a podpisů. „Nejvíc si na něm vážím toho, že si vidí dál, než na špičku nosu. I proto má u nás v divadle v první řadě čestné sedadlo, kam při každé premiérové děkovačce směřujeme naši úklonu. Nejinak tomu bude v den jeho stých narozenin,“ uvedl ředitel divadla Petr Michálek.