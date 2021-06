Multikina otevřela a doufají v diváky. Tržby loni klesly o dvě třetiny | E15.cz

Jan Bradáč, ředitel sítě CineStar, do níž běžně míří 30 procent všech českých diváků, proto zatím nemá žádná očekávání ohledně návštěvnosti. „Stát se bedlivě stará o to, abychom měli k pokojnému obnovení provozu velmi daleko. Věřím, že přes léto lidé přijdou, ale stát nám musí přestat škodit a lidem klást překážky k tomu, aby se jim do kina chtělo,“ uvedl Bradáč pro E15.

„Je to naprosto absurdní situace a v řadě zemí kolem nás nemá obdoby,“ dodává. Podle Unie filmových distributorů bylo loni prodáno na všechny filmy v českých kinech jen 6,38 milionu vstupenek, tedy zhruba o dvě třetiny méně než v roce 2019. Také tržby poklesly skoro o dvě třetiny. Na otázku, jak dlouhé uzavření CineStar přečkal, Bradáč odpovídá: „Semkli jsme se – uvnitř našich firem i napříč trhem. A přesvědčili jsme stát, aby nám něco dal k tomu, abychom to ustáli. Lidé se mě často během uzavření ptali, co děláme, když máme zavřeno tak dlouho. Odpovídal jsem, že se odmítáme vzdát. A jmenovitě bez konkrétní a úžasné pomoci Státního fondu kinematografie by to šlo jen stěží.“

Také Jiří Flígl z pražského jednosálového kina Aero říká, že bez různých podpůrných programů a kompenzací by tu už nebyli. Vyhráno ale ještě nemají. „Uvidí se, jak budou lidé chodit do kin, jak se promění jejich návyky. Dřív jsme byli zvyklí, že z předprodejů jsme mohli vyvozovat, kolik nakonec na film dorazí diváků. Teď to vypadá, že si lidé moc dlouhodobější plány na kulturu nedělají,“ uvádí Flígl. Aero promítá od konce května a se startem bylo spokojené. „Bylo vidět, že naši diváci se na otevření těšili. Zároveň ale ve druhém týdnu začal zájem opadávat.“

Očekávání má proto ředitel Aera opatrná: „Předpokládáme, že červen bude tradičně slabý, zvlášť s letošním počasím, a až s vedry v létě se budou lidé vracet do kin, tak jako každý rok. Uvidíme ale, jak se na návštěvnosti podepíše fakt, že na srpen a září se přesunula řada festivalů a divák si bude muset vybírat.“