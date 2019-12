Nájmy pražských obecních bytů podraží | E15.cz

Městské části i magistrát postupně zvyšují nájmy na úroveň zruba 120 až 150 korun za metr čtvereční, což je stále zlomek tržního nájmu. Pražský magistrát chystá zvyšování těch nejnižších nájmů.

„Budeme to zvyšovat, protože řada nájmů je stále extrémně nízká, kolem pětašedesáti korun za metr čtvereční, ačkoliv v části bytového fondu už máme rozumnější nájmy okolo 120 korun za metr čtvereční,“ řekl radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti). Zvýšení těch nejnižších nájmů hodlá Zábranský podle svých slov navrhnout v lednu radě. Nájmy se smí podle zákona zvednout maximálně o dvacet procent v průběhu tří let.

Opatření následuje poté, co magistrát letos v červenci zrušil slevu na nájemném, kterou zavedlo u třetiny magistrátních bytů někdejší vedení Prahy v čele s exprimátorem Bohuslavem Svobodou (ODS). Vedení Prahy v té době zvýšilo nájmy o tehdy povolené maximum, ale zároveň zavedlo slevu ve výši 25 procent, která ponechala částky na původní úrovni. Chtělo se tím pojistit do budoucna pro případ, že by tehdy schvalovaný nový občanský zákoník možnost zvyšování omezil, což se ale nestalo.

Zvyšování nájmů probíhá i v řadě městských částí. O zvýšení činže rozhodla nedávno například Praha 11, kde mají nájmy dosáhnout až 140 korun za metr čtvereční. „Radnice nezvýšila nájem svých bytů dlouhých deset let,“ upozornil místostarosta jedenácté městské části Ondřej Prokop (ANO). „Za tu dobu se však trh posunul a nejen ceny samotných bytů raketově vzrostly, ale také ceny oprav a dlouhodobé údržby těchto nemovitostí,“ řekl Prokop.

Po deseti letech se má činže poprvé zvýšit také v Praze 3. „Cena za nájem se léta nezměnila, ale lidem rostou platy i důchody. Nájemné tak v podstatě postupně zlevňovalo,“ řekl Jiří Ptáček (TOP 09), starosta Prahy 3, jejíž rada nedávno rozhodla o zvýšení nájmů ze zhruba sto korun na 120 korun za metr čtvereční.

Bydlení v obecních bytech v hlavním městě je však stále zhruba o dvě třetiny levnější než nájem v běžných komerčních bytech. V nich se cena za metr čtvereční podle říjnových dat společnosti Deloitte v průměru pohybuje mezi 307 až 340 korunami.

Zatímco za sedmdesátimetrový obecní byt platil nájemce průměrně 6700 korun měsíčně, na komerčním trhu vyjde obdobný byt až na 24 tisíc korun měsíčně. „Zvýšením ceny o dvacet procent se snažíme narovnat ceny bydlení,“ řekl radní Prahy 6 Zdeněk Hořánek (STAN).

O pětinu se zvyšují také například nájmy v druhé, páté, sedmé nebo osmé městské části. Utržené peníze chtějí radnice využít především na opravy a údržbu bytů. V jiných městských částech se činže zvyšuje pouze o inflaci a například Praha 4 nebo Praha 13 o zvyšování neuvažují vůbec.

Ke zdražování přistoupila i řada dalších velkých měst, například Brno, Ostrava, Liberec či České Budějovice.