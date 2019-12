Třetina prarodičů spoří vnoučatům. Hlavně na bydlení | E15.cz

37 procent prarodičů vnoučatům spoří buď pravidelně, nebo alespoň nárazově. Nejoblíbenější je spoření přes stavebko, spořicí účty nebo běžný účet v bance. Vyplývá to z průzkumu, který si nechala zpracovat Raiffeisen stavební spořitelna.

„Podle našeho průzkumu chtějí tři čtvrtiny mladých našetřené peníze využít na pořízení prvního bydlení, což je v dnešní době rostoucích cen nemovitostí určitě zodpovědné rozhodnutí. Je to dobrá zpráva pro spořicí prarodiče, kteří se nemusí tolik obávat, že by vnoučata úspory rozházela za méně potřebné věci,“ říká Lenka Molnárová, tisková mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny.

Za ušetřené peníze bydlení

66 procent prarodičů si přeje, aby vnoučata za ušetřené peníze řešila bydlení. 49 procent by bylo rádo, kdyby vnuci peníze využili na studia. Mladí s tím moc nepočítají, raději opravdu investují do bydlení, respektive jeho vybavení (58 procent) nebo nákup auta (25 procent).

Kolik prarodiče ušetří?

Částky jsou pochopitelně různé, někdy ale našetří opravdu dost. Nejčastěji je to do 5 tisíc korun za rok. Více než čtvrtina ale naspoří i přes 15 tisíc ročně. V těchto případech je zajímavé odkládat přebytečné peníze na stavební spoření. Pokud by totiž na stavebko vložili každý rok zhruba 20 400 korun, měli by nárok na plnou státní podporu ve výši 2 000 korun ročně.

„Stavební spoření dětem může uzavřít vždy pouze zákonný zástupce dítěte. Prarodiče však na stavebko mohou vnoučatům ukládat peníze a spořit jim na budoucnost,“ dodává Lenka Molnárová s tím, že dostatečné úspory navíc mladým lidem výhledově pomůžou dosáhnout na případný úvěr na pořízení prvního bydlení.