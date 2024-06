Názorové rozdíly ve Spolu zakrývá taktika Antibabiš. ANO zase musí bojovat s malými stranami

Účast v evropských volbách v Česku ještě nikdy nepřesáhla třicet procent a politické strany jsou si toho moc dobře vědomy. Je to jeden z důvodů, proč jsou kampaně do Evropského parlamentu menší, střídmější a někdy mohou nad globálnějšími otázkami vyčnívat domácí témata.

Hnutí ANO víc než kdy jindy tlačí euroskeptický tón a snaží se částečně využít volby k vyvolání „referenda“ o vládě Petra Fialy. Naproti tomu podle průzkumů druhý nejsilnější politický blok – koalice Spolu – oprášil také jedno ze svých hlavních domácích témat a ostře se vymezuje proti Babišovi jakožto bezpečnostní hrozbě.

Nejvíce to bylo vidět během antikampaně, kdy si Spolu nechalo zaregistrovat internetovou doménu s heslem kampaně ANO „Česko, pro tebe všecko“ a na ni umístilo lídra hnutí Andreje Babiše a jedničku na kandidátce Kláru Dostálovou s ruskými vlajkami na tvářích. Heslo pak změnilo na „Rusko, pro tebe všecko“.

„Kampaň Spolu je pokračováním toho, co je tu od sněmovních voleb. Celý koaliční projekt vznikl na tom, že je potřeba odstavit Andreje Babiše od vlády. Když se díváte na ty argumenty, proč opět strany kandidují v uskupení Spolu, jde zase o to, postavit bariéru proti Andreji Babišovi,“ říká pro e15 politolog Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a Národního institutu SYRI.

Podle Karla Komínka z Institutu politického marketingu může mít Spolu s takovým druhem antikampaně spíše problémy a nemusí na jejich voliče fungovat. „Strany ze Spolu argumentují, že to není fér, protože když něco podobného udělá Andrej Babiš, tak to nečelí takové kritice. Jenže ty strany neoslovují stejné publikum. Jejich voličům se to mohlo zdát pod úroveň,“ vysvětluje.

Česko, pro tebe všecko|ANO

Pro politické strany jsou evropské volby oříškem, protože k nim přijde vždy jen malý výsek voličů. Musí se tedy najít téma, které je dostatečně mobilizuje, a v případě Spolu mohla padnout volba opět na Babiše. „Řada voličů má malé povědomí o tom, co Evropský parlament je a kvůli čemu tam volí. Dokážu si představit, že ze všech témat vyšlo tohle s varováním před Babišem jako jediné, které zabezpečí mobilizaci v dostatečném počtu,“ míní Komínek.

Podobnou strategii zvolilo Spolu již dříve. Například v roce 2022 během komunálních voleb dali marketéři na plakát Babiše vedle ruského prezidenta Vladimira Putina a šéfa hnutí ANO označili za bezpečnostní hrozbu. Přitom Babiš, podobně jako nyní, do europarlamentu přímo v komunálních volbách nekandidoval.

Zakrýt nekompatibilitu

Spolu je slepenec tří stran, které mají různé názory na evropskou integraci. TOP 09 a lidovci jsou například nakloněni euru, zatímco ODS je momentálně proti a ze svých pozic navenek nechce ustupovat. Během debaty o euru mezi vládními stranami na začátku roku nakonec padlo hlavně na popud ODS rozhodnutí, že v tomto volebním období se kroky k přijetí eura dělat nebudou.

Partaje ze Spolu a jejich kandidáti jsou také z různých evropských frakcí. ODS je členem Evropských konzervativců a reformistů a TOP 09 je s lidovci v Evropské lidové straně.

Podle agentury STEM/MARK to během evropských voleb vypadá hlavně na souboj ANO s 27 procenty a Spolu se ziskem 21 procent hlasů. Další strany jako STAN či Piráti se pohybují v průzkumech kolem deseti procent.

Spolu jako slepenec tří stran dává podle Kopečka ještě jeden smysl. TOP 09 a KDU-ČSL se pohybují v průzkumech veřejného mínění i pod hranicí pěti procent nutných pro zvolení. Hrozí tak, že by propadlo velké množství hlasů a případné vítězství ANO by ve volbách mohlo působit mnohem drtivějším dojmem, čehož by mohlo následně využít ve svém marketingu.

Drobní euroskeptičtí soupeři

V minulosti byly hlavními tvářemi kampaně hnutí ANO pro evropské volby lidé jako Dita Charanzová či Pavel Telička, kteří byli eurooptimisté. S jejich odchodem začal kampani ANO dominovat Andrej Babiš a jeho kritická rétorika k Bruselu. To se mu ale podle Kopečka nemusí vyplatit, protože euroskepticky naladěných je mnoho menších kandidujících stran. Například Přísaha s Motoristy, SPD a Trikolóra či krajně levicová koalice Stačilo!.

„Podle průzkumu agentury Kantar nemalé množství voličů ANO zvažuje u evropských voleb i komunisty vedenou koalici Stačilo! Takže Babišova partaj nesoutěží jen s malými radikálními euroskeptickými stranami, ale také s krajní levicí, což může její volební zisk snížit,“ vysvětluje Kopeček riziko, které z toho pro ANO vyplývá.

I když šéf hnutí ANO nekandiduje, tak je jednou z hlavních tváří kampaně. „Andrej Babiš vytvořil specifickou situaci. Když se zeptáte lidí na ulici, tak vám budou říkat názvy stran. U něj a Tomia Okamury ale lidé dokážou dokonce říct jen jména toho politika místo jména strany. Pro takovou stranu dává smysl, aby to vypadalo, že Andrej Babiš kandiduje. Viděli jsme to třeba v komunálních volbách s heslem, že někdo má číslo na jeho mobil,“ podotýká Komínek z Institutu politického marketingu.

Babiš je velmi aktivní na nových platformách jako TikTok a také provozuje svůj podcast Sorry jako. Do něj si zve i kandidáty do Evropského parlamentu. Naposledy byl hostem europoslanec Martin Hlaváček. Podcast ale není označený jako součást kampaně.

„Podcast je ten základní problém, který s označováním kampaní máme. Definic, co to je kampaň, je strašně moc. Základní pointa ale je, že je to soustředěné úsilí s cílem dosáhnout nějakých konkrétních výsledků,“ přibližuje Kopeček s tím, že však jde o velmi širokospektrální vymezení a vše, co daný politik bude dělat, tak půjde vždy do kampaně nějak zahrnout. „Jediné, co můžeme udělat, že od nějakého období se řekne, že vše, co dělají politické strany, je součástí kampaně. A až kampaň skončí, tak už to není,“ zamýšlí se politolog. Podcast Sorry jako totiž v nákladech na kampaň hnutí ANO chybí.