Sčítání lidu 2021 | E15.cz

V termínech od 27. března do 9. dubna 2021 proběhne pod záštitou Českého statistického úřadu a ve spolupráci s Českou poštou sčítání lidí, domů a bytů v České republice. Kromě sněmovních voleb plánovaných na říjen půjde o další významnou událost, u níž se čeká účast všech. Kdo všechno se na rozdíl od voleb musí účastnit? A hrozí pokuty za neúčast? Jaké otázky čekat a o kterých už se ví, že vypadly?

Hrozí i pokuty

Účast na ščítání a s tím související vyplnění dotazníku je povinné pro všechny, kteří mají v Česku trvalý či přechodný aspoň 90denní pobyt nebo azyl. Za nevyplnění formuláře hrozí pokuta 10 tisíc korun. Za zneužití údajů ze sčítání pak může hrozit až 500 tisíc korun pokuty.

Stejně jako v předchozím sčítání, které proběhlo v roce 2011, má být možné sčítat i elektronicky. Nově se však s elektronickou formou počítá jako se základní.

Podle odhadů má sčítání lidu v roce 2021 přijít na 2,23 miliardy korun.

Méně otázek

Na rozdíl od minulého sčítání budou respondenti odpovídat místo na 47 otázek pouze na 23. Podle návrhu formuláře pro rok 2021 by tak měla být například vypuštěna kolonka otázky ohledně víry, která byla při minulém sčítání lidu kritizována jako zásah do soukromí.

Vypuštěny mají být otázky na rodinný stav, občanství, postavení v zaměstnání, vybavení bytu teplou vodou a koupelnou. Úplně má zmizet i domovní list.

Formuláře budou kromě češtiny dostupné také v několika dalších jazycích. Konkrétně to bude angličtina, němčina, polština, ruština, ukrajinština, vietnamština, romština.

Sčítání s tradicí

Sčítání lidu na českém území bylo poprvé provedeno již v roce 1869 a od roku 1918 bylo provedeno celkem devětkrát. Naposledy se tak stalo v roce 2011.

Přehled všech minulých sčítání najdete ZDE.

Aktualizovaný web celého projektu pak ZDE.

Na rozdíl od jiných evropských států, které získávají údaje především z databází tamních úřadů, se občané v České republice musejí povinně zapojit.

Kdy budou výsledky

Samotné sčítání a publikace výsledků budou otázkou několika měsíců. Podle současného harmonogramu by sčítání mělo probíhat do konce roku 2021 a výsledky by pak byly zveřejněny začátkem roku 2022.

Výsledky by neměly obsahovat žádné konkrétní osobní údaje.