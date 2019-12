Audit určil stoprocentní korekci dotací pro Agrofert | E15.cz

Podle serveru Neovlivní.cz je konečné znění auditu ve velké míře shodné s předběžnou verzí a EK odmítla drtivou většinu připomínek, které Česko vůči původnímu návrhu vzneslo. „Je tam uvedena stoprocentní korekce kvůli střetu zájmů. Další částky se týkají chybných dotací například pro Lovochemii, lihovarnický podnik Ethanol Energy a Cereu a slavnou inovační linku na toastový chleba Penam,“ citoval server zdroj obeznámený s auditem.

Komise v závěrečné zprávě konstatuje, že všechny dotace po 9. únoru 2017, kdy se stala účinnou novela českého zákona o střetu zájmů, byly Agrofertu vyplaceny neoprávněně. „Babiš je stále konečným vlastníkem holdingu Agrofert a od února 2017 také dvou svěřenských fondů, které přímo ovládá a má přímý ekonomický zájem na úspěchu holdingu,“ cituje Deník N klíčovou pasáž z údajně až 250 stran dlouhého textu.

Babiš opakovaně uvádí, že se ve střetu zájmů necítí. Od chvíle, kdy Agrofert vložil do svěřenských fondů, ho označuje za svou bývalou firmu. Premiér v pondělí také kritizoval to, že komise vykládá české právo, nemá k tomu podle něj autoritu. Právě o národní předpis o střetu zájmů opírá komise svůj závěr, že podporu navzdory zákazu dostávala společnost, u které je možné prokázat střet zájmů jejího vlastníka.

Komise zaslala audit do Česka koncem minulého týdne, ve svých závěrech trvá na předběžné zprávě, která unikla do médií na jaře. Kvůli námitkám, které uplatnily české úřady, se text protáhl z původních 71 na současných více než 250 stran. Znění auditu je konečné, Česko ale má podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) dva měsíce na to, aby se vyjádřilo k obsaženým doporučením. Pokud by část závěrů odmítlo, má ještě nárok vyvolat slyšení o věci u EK, uvedla Dostálová.

Neoprávněně bylo podle závěrečné zprávy vyplaceno 283,7 milionu korun na 17 projektů. „Auditoři z celkových 98 dotací pro Agrofert kontrolovali celkem 36 projektů. Kvůli těmto chybám by Česko mělo vrátit dalších téměř 168 milionů korun,“ napsal Deník N. Stát by mohl celkových 451 milionů vymáhat po firmách Agrofertu. Česko by mělo zrušit i příspěvky na dotčené dotace, které poskytlo z vlastních veřejných zdrojů, dodal deník.

Mluvčí koncernu Karel Hanzelka uvedl, že firma zatím obsah auditu nezná, a nechce proto spekulovat. „Nemáme žádné informace, víme o doručení auditu do České republiky jen z médií. Primárně jde o věc mezi státem a Evropskou komisí. Jsme však dotčenou osobou, jak nám již dříve potvrdila Evropská komise, proto zašleme na MMR dopis, kde požádáme, aby nám ministerstvo dokument poskytlo, abychom jej mohli prostudovat a případně hájit svá práva,“ uvedl. Podle něj je firma přesvědčena o tom, že postupovala podle zákona a Babiš se ve střetu zájmů nenachází.