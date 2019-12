Audit o střetu zájmů není pro Česko finální, zopakovala Dostálová. Obsah zprávy nezná | E15.cz

Průvodní dopis připojený k auditu Evropské komise o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše vyzývá ČR k vyjádření, zda se závěry souhlasí, nebo nikoliv. Země proto využije dvouměsíční lhůtu, kterou na vyjádření dostane po doručení překladu dokumentu. Audit tedy z pohledu země finální není. Informovala o tom ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Nevidí důvod, aby se Česko nebránilo "do posledního dechu", nevyloučila ani to, že se obrátí na Soudní dvůr EU.

Dostálová zdůraznila, že sama neví, k jakým závěrům auditoři dospěli. Novinářům řekla, že zprávu nečetla. Zabývat se jí budou úředníci, kteří budou striktně dodržovat důvěrný režim dokumentu. „V průvodním dopise se píše, že má být důvěrný režim zachován do doby, než budou dokončeny navazující procedury,“ uvedla. Doručení českého překladu, od kterého se bude počítat lhůta, očekává tento, nebo příští týden.

Ministryně uvedla, že pokud se úředníci neztotožní s některými závěry, neznamená to, že „šmahem vše odmítnou“. „Ale pokud bychom něco nepřijali, máme možnost vyvolat tzv. slyšení EK. Určitě budeme chtít o některých věcech hovořit tváří v tvář,“ řekla. Novinářům představila časovou osu, podle které obdobná řízení postupují. „My jsme v bodě tři, těch bodů je sedm, čeká nás ještě dlouhá cesta. Nemůže se hovořit o tom, že ty procedury jsou ukončeny,“ dodala.

Obsah auditní zprávy, kterou Evropská komise zaslala do Prahy v pátek, nebyl dosud zveřejněn. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na holding Agrofert, i když ho vložil do svěřenských fondů. Podle informací týdeníku Respekt konečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje. Babiš střet zájmů odmítá, v pondělí kritizoval i to, že komise hodnotí české předpisy.