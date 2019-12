Babiš je ve střetu zájmů, potvrdil audit Evropské komise | E15.cz

Audit Evropské komise podle zdrojů týdeníku Respekt potvrdil, že Babiš je ve střetu zájmů a údajně porušuje české i evropské právo. Premiér to dnes znovu odmítl a trvá na tom, že žádný zákon neporušil.

"Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo auditní zprávu, s kterou se v pondělí seznámí odpovědní zaměstnanci. Evropská komise opět žádá o důvěrné zacházení s dokumentem, protože řízení stále trvá. Rozhodně nejde o finální podobu auditní zprávy," uvedl Frček. Českou odpověď včetně případných připomínek bude ministerstvo pro místní rozvoj připravovat ve spolupráci se všemi dotčenými resorty, dodal. Dvouměsíční lhůta pro vyjádření připomínek začne v okamžiku, kdy MMR obdrží oficiální překlad zprávy do češtiny, řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) České televizi. Zatím má resort podle ní jen anglický originál. "Rozhodně nejde o finální návrh zprávy," uvedla Dostálová.

Na možný Babišův střet zájmů loni upozornila organizace Transparency International, podle níž je auditní zpráva nyní konečná a MMR ji má zveřejnit, protože je to ve veřejném zájmu.

V jarní předběžné auditorské zprávě, která unikla do médií, Evropská komise konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na podnik Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Česko by kvůli takovému hodnocení mohlo vracet do unijního rozpočtu kolem 450 milionů korun. Babiš možnost střetu zájmů dlouhodobě odmítá a tvrdí, že Česko žádné peníze Bruselu vracet nebude.

To, že i finální verze auditu nedopadla pro Babiše příznivě, potvrdily Respektu dva nezávislé zdroje obeznámené s průběhem řízení a obsahem dokumentu. "Podle jednoho ze zdrojů audit konstatuje, že souběh byznysu a politiky je podle komise v rozporu jak s evropským, tak s českým právem," uvádí týdeník na svém webu.

Babiš dnes v reakci na dokončení auditu Evropské komise ohledně svého možného střetu zájmů uvedl, že dodržel zákon, postupoval podle něj a jím vlastněnou firmu vložil do svěřenského fondu. Také premiér v České televizi řekl, že audit není konečný. Poukazoval na to, že komise dopracovala audit jen "několik minut" před tím, než skončila a začala fungovat nová komise.

Komise pracuje ještě na druhém auditu, který se týká přímých zemědělských dotací. Jeho finální verzi by do Prahy měla zaslat nejpozději v únoru.