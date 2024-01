Nezaměstnanost v prosinci stoupla. Volných míst je méně než uchazečů

Nezaměstnanost v Česku v prosinci loňského roku stoupla na 3,7 procenta z listopadových 3,5 procenta. Uchazečů o práci přibylo o šestnáct tisíc na 279 227. Počet volných míst opět klesl, a to o 7000 na 271 789. Poprvé od ledna 2023 tak bylo více registrovaných uchazečů o zaměstnání než volných míst. Vyplývá to z údajů, které v úterý zveřejnil Úřad práce ČR. Předloni v prosinci byla míra nezaměstnanosti stejná. Bez práce bylo tehdy 271 803 lidí a volných míst 288 647.

Úřad upozornil, že nezaměstnanost na konci roku roste pravidelně. S příchodem zimy postupně končí sezonní práce zejména v zemědělství či ve stavebnictví a do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž skončily termínované pracovní smlouvy a dohody nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost.

S tím souhlasí i odborníci. „Češi loni méně utráceli, což se projevilo na nižším zájmu podniků o nábor sezónních pracovníků, který v závěru roku jinak tradičně registrujeme v retailu, e-commerce nebo logistice. I jejich poptávka byla v tomto případě nižší než v minulosti. Ke konci roku navíc zpravidla končí mnoha zaměstnancům smlouvy uzavírané na dobu určitou,“ říká generální ředitel společnosti Randstad Česká republika Martin Jánský.

Podle šéfa Úřadu práce ČR Daniela Krištofa musí být ÚP připraven na to, že volných míst je méně než uchazečů. „Chceme se postupně stát takovým moderátorem na trhu práce, abychom co nejlépe podpořili uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele hledající nové pracovníky. Cílem je, aby lidé našli co nejdříve co nejvhodnější a nejlepší práci a zaměstnavatelé zase dokázali získat dostatek pracovníků s adekvátní kvalifikací,“ uvedl.

Hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler nicméně upozorňuje, že tuzemský trh práce je stále převážně vyčerpaný. „Z pohledu sezónně očištěných hodnot podíl nezaměstnaných osob od konce roku 2022 vesměs stagnuje na úrovni 3,6 procenta. Navzdory tomu, že tuzemská ekonomika za rok 2023 projde mírnou recesí a ekonomická aktivita byla nakonec za očekáváním, se tato skutečnost na trhu práce projevila velmi omezeně a nedostatek zaměstnanců v průběhu roku 2023 začal být firmami opět označován častěji jako bariéra jejich dalšího růstu,“ uvádí Seidler.

Ze strany zaměstnavatelů stále přetrvává zájem o zaměstnance převážně v technických a dělnických profesích. Dlouhodobá poptávka je po kvalifikovaných řemeslnících. Na přibližně tři čtvrtiny volných míst zaměstnavatelé hledají uchazeče se základním či nižším vzděláním, dvě třetiny pak jsou místa vhodná i pro cizince. Bez práce jsou nejčastěji lidé s nižší kvalifikací, především vyučení bez maturity a se základním vzděláním. Průměrný věk nezaměstnaných byl v prosinci 42,8 roku.

Nejvyšší nezaměstnanost má Ústecký kraj, činila tam 5,7 procenta. Naopak v Praze byla míra nezaměstnanosti 2,8 procenta, nejméně v ČR. Pod tři procenta se dostala ještě ve Zlínském a Plzeňském kraji.

Nejvíce uchazečů na jedno pracovní místo připadá na Karvinsku, a to 9,9. V okrese Bruntál je to 8,4 uchazeče, na Jesenicku 6,2 uchazeče. Naopak nejlepší situace je v okresech Mladá Boleslav a Praha-východ, kde je na jedno místo 0,2 uchazeče.

„V lednu očekáváme opětovný nárůst míry nezaměstnanosti, či její stagnaci. Vývoj míry nezaměstnanosti ovlivní ukončení sezónních prací, některé firmy navíc ke konci roku zrušily dohody,“ myslí si Jánský. „Na stranu druhou začíná období plošných náborů typické pro první kvartál, který bude úbytek pracovních míst zčásti kompenzovat,“ doplňuje.