Nikdy bych tady nestál, pokud bych nevstoupil do politiky, řekl Babiš před soudem | E15.cz

Jen týden před prezidentskými volbami, ve kterých se uchází o nejvyšší ústavní funkci, se Babiš naposledy obhajuje před soudem. Státní zástupce ho viní z dotačního podvodu, díky které získal padesát milionů korun z evropských peněz na stavbu farmy Čapí hnízdo. Státní zástupce Jaroslav Šaroch ve čtvrtek navrhl pro oba obžalované tříleté podmínky s pětiletou zkušební dobou. Chce pro ně také peněžité tresty, u Babiše ve výši deseti milionů korun, u Nagyové půl milionu korun.

Oba vinu odmítají. „Žádné důkazy o trestném činu tady nejsou,“ uvedla Nagyová ve své závěrečné řeči. Podle svých slov neměla žádný motiv se do takového činu pouštět. Posteskla si, že kauza bude stát Babiše další volby.

Podle Babiše jde o smyšlenou kauzu. „Nikdy bych tady nestál, pokud bych nevstoupil do politiky. Dodnes nevím, proč před tímto soudem stojíme společně s paní Nagyovou,“ řekl v úvodu své dvouhodinové závěrečné řeči Babiš. Žádná škoda podle něj nevznikla, protože firma Imoba, pod kterou farma spadá, dotaci vrátila. „Kdybych chtěl podvádět, tak bych to zaparkoval na Kypr,“ řekl Babiš.

Babiš tvrdí, že jeho syn Andrej Babiš mladší byl zneužit pro politické účely. Původně byl také obviněn, ale jeho stíhání bylo později zastaveno a v případu vystupuje jako svědek. Babiš mladší tvrdí, že na něj otec převedl akcie Čapího hnízda bez jeho vědomí a udělal si z něj bílého koně. To politik odmítá, soudu několikrát zopakoval, že se vždy snažil o syna pečovat. „Já jsem s ním měl výborný vztah až do té doby, než ho zmanipulovali,“ dodal Babiš. V závěrečné řeči často útočil na média a politiky, soudce ho musel dokonce několikrát usměrnit, aby se držel tématu.

Ještě před obžalovanými promluvil Babišův právník Michael Bartončík, podle kterého ani u Babiše neexistují důkazy o jakémkoli trestném činu a navrhuje svého klienta zprostit obžaloby. Bartončík zároveň zpochybnil některé svědky, například výpověď Jana Bareše, který pro Andreje Babiše pracoval jako technický dozor na stavbách. „Podlehl silné mediální masáži. Některé události si nesprávně pamatoval,“ uvedl. Za nevěrohodného svědka označil také expremiérova syna Andreje Babiše mladšího. „Důkazní hodnota jeho výpovědi je pro obhajobu nevýznamná,“ řekl Bartončík.

Rozhodnutí soudu se dozvědí oba obžalovaní v pondělí v devět hodin ráno, tedy jen několik dní před otevřením volebních místností i předvolební debatou Babiše s ostatními prezidentskými kandidáty, kteří situace jistě využijí. Pokud by soud dopadl v Babišův neprospěch, ale expremiér by se odvolal, mohl by nadále ve volbách kandidovat. Pokud by se stal prezidentem, získá imunitu a jeho trestní stíhání se po dobu funkce přeruší. Po ukončení funkce by se v řízení pokračovalo.

Podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) by to byl ale faktický konec kauzy. „Zvolením prezidentem všechno končí, žádná trestní řízení nebudou a nikdo žádná další nebude zahajovat. Sice se to stíhání přeruší, ale navždy je to vyřízená věc, protože kauza Čapí hnízdo je stará jedenáct let a za šestnáct let tam zvát nějaké svědky je úplně zbytečné. Takže si myslím, že zvolením prezidentem je zaručena beztrestnost,“ řekl Právu v listopadu Blažek.