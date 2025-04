Nižší daně a změny důchodů, slibuje ANO. Všechno ale zatím propočítává. A s EET může narazit

Podle posledních průzkumů může být nový kabinet značně křehký. Přestože je uskupení Andreje Babiše nadále favoritem voleb, muselo by se pro získání alespoň stojedničkové většiny v dolní komoře parlamentu opírat až o pětadvacet poslanců SPD a bloku s jádrem tvořeným Motoristy. Obě menší strany přitom už nyní dávají jasně najevo, že některé návrhy ANO nepodpoří.

Mezi největší hity chystaného programu Babišovy formace mají patřit nižší firemní daně, obnovení některých daňových slev pro rodiny s dětmi a překopání penzijní reformy, která zvyšuje důchodový věk a v letech 2026 až 2035 oseká nově vyměřované penze. ANO zároveň hodlá obnovit elektronickou evidenci tržeb, kterou zastavila covidová pandemie a následně ji zrušila koaliční vláda Petra Fialy (ODS). EET však odmítá SPD i Motoristé.

Daně zvyšovat nebudeme, ujišťuje ANO

Karel Havlíček zdůrazňuje, že ANO nebude zvyšovat daně lidem ani podnikům. „Řešíme různé kombinace opatření. Když chceme zavést EET, měli bychom firmám někde ulevit. A samozřejmě diskutujeme také o korporátní dani a jejím snížení ze současných 21 na původních 19 procent. Rozhodnuto ale ještě není,“ řekl pro e15 bývalý ministr průmyslu a obchodu, aniž by sděloval podrobnosti. Havlíček dodal, že s týmem kolegů a odborníků připravuje komplexní hospodářskou strategii a musí nejprve vyhodnotit a propočítat dopady všech změn.

Že je nižší zdanění příjmů právnických osob ve hře, potvrdila už dříve i Schillerová. Označila to dokonce za velmi pravděpodobný krok. „Co se týče navracení slev na dani, půjde o takzvané školkovné a slevu na druhého z manželů, jejichž zrušení přivedlo mnoho rodin do obtížné situace, aniž přineslo relevantní fiskální efekt,“ uvedla Schillerová. Například konec školkovného připraví řadu rodinu se dvěma malými dětmi o téměř pětatřicet tisíc korun ročně, nově lze odpočet uplatnit jen do tří let věku potomků.

Řada ekonomů nicméně připomíná, že školkovné i slevu na manželku či manžela využívaly domácnosti se středními příjmy, které tyto odpočty tolik nepotřebovaly. Nejchudší rodiny na úlevy většinou nedosáhly. Podle Petra Vilíma z výzkumné organizace PAQ Research by byla nejvhodnější obecná sleva na dítě do tří let věku. „Mohly by ji čerpat i domácnosti samoživitelek, které slevu na nepracujícího partnera nárokovat nemohou,“ míní.

Jak nahradit mnohamiliardové výpadky

Ideální nastavení parametrů možných daňových změn ale není to jediné, co je potřeba zvažovat. ANO by měly zajímat také každoroční výpadky v příjmech státního rozpočtu. Zatímco u daňových odpočtů pro rodiny s dětmi jde o jednotky miliard korun, horší je to s navrácením zdanění příjmů podniků na 19 procent. Schillerová doufá, že počáteční výpadek odhadovaný na 22 miliard ročně by postupně kompenzoval ekonomický růst, zvednutí domácí produkce a zvýšení inkasa z přímých i nepřímých daní včetně odvodů zaměstnanců.

Podobně ale argumentoval před sněmovními volbami v roce 2021 šéf občanských demokratů Petr Fiala, když vysvětloval, jak zalátá zhruba stomiliardovou díru po zrušení superhrubé mzdy. Místo očekávaného hospodářského oživení ale Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu a nová vláda se začala potýkat s vysokými cenami energií.

Ani kabinet, který vzejde z letošních voleb, to nebude mít lehké. Pokud chce Česká republika zůstat důvěryhodným spojencem v rámci NATO, bude muset pokračovat v posilování rozpočtu ministerstva obrany o desítky miliard korun.

Opačný kurz Havlíček neplánuje. „V případě, že budeme ve vládě, jsme připraveni výdaje na obranu zvyšovat,“ řekl začátkem dubna v pořadu CNN Prima News.

Důchodovou reformu chce ANO předělat

Podobné dilema představuje pro ANO penzijní systém. Ústavní soud začal koncem března řešit stížnost hnutí, které požaduje úplný zánik reformy prosazené současným kabinetem. „Naším cílem je návrat do původního stavu, případně navrhujeme zrušit alespoň zvyšování věku odchodu do důchodu nad 67 let a zásah do předčasných důchodů,“ uvedla Schillerová.

Kromě penzijního věku, který má v polovině století dosáhnout zmíněných sedmašedesáti let, kritizuje ANO změnu mechanismu pro mimořádné valorizace důchodů nebo znevýhodnění předčasných odchodů z výdělečné fáze života. Naopak výchovné pro důchodkyně, které pečovaly o potomky, nebo společný vyměřovací základ manželů by hnutí zachovalo.

Představitelé ANO opakovaně zdůrazňují, že se soustředí na příjmovou stránku penzijního systému. Bez případného zvýšení sociálního pojištění nebo zavedení povinného spoření na stáří ale zdroje nelze zajistit, aniž by se neprohlubovalo zadlužení země.