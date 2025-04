Za Králíčkem jsou na dalších místech kandidátky poslankyně Věra Adámková, pražská zastupitelka Barbora Razga, podnikatel Štefan Lazárek, zastupitel hlavního města Lubomír Brož, zastupitelka Prahy 2 Renata Kašická, podnikatel a předseda rady ČTK David Soukup a zastupitel Prahy 4 Jan Hušbauer.

„Postavili jsme skvělý tým – vyvážený jak z pohledu mladší generace, tak i zkušených harcovníků. Jsou v něm komunální politici, tři členové stínové vlády, lékaři, pedagogové i podnikatelé. A mám velkou radost, že se do první desítky dostaly tři úspěšné ženy. Osobně přebírám odpovědnost za to, že ANO vytvoří nejúspěšnější pražskou parlamentní sestavu,“ uvedl Havlíček. Nacher dodal, že hnutí to má v Praze vždy náročné, ale tým kandidátů udělá vše pro to, aby v metropoli uspěl.

Podle předsedy pražské organizace hnutí Ondřeje Prokopa kandidátka zohledňuje zkušenosti i dosavadní práci kandidátů. „Důležité pro nás bylo, aby kandidáti zastupovali celé území metropole, od centra až po okrajové městské části. Voliči tak na kandidátce najdou jména, která znají jak z celostátní, tak z pražské politiky,“ sdělil.

Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021 v Praze vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 40 procent hlasů, získala 11 poslaneckých křesel. Koalice Starostů s Piráty skončila v hlavním městě druhá s 22,64 procenta hlasů a šesti mandáty. Třetí bylo hnutí ANO se 17 procenty a pěti mandáty, čtvrté skončilo s velkým odstupem a jedním mandátem hnutí SPD.