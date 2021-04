SZIF platí za svůj informační systém přes půl miliardy ročně | E15.cz

Informační systém Státního zemědělského intervenčního fondu (IS SZIF) ročně stojí přes půl miliardy korun. Částka násobně převyšuje výdaje na ostatní kontrolované informační systémy provozované ministerstvem zemědělství. Fond je navíc na hlavním dodavateli svého IT systému závislý. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ministerstvo zemědělství argumentuje, že kontrolní úřad srovnává neporovnatelné systémy.