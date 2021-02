Nouzový stav od pondělí skončí, na tahu budou hejtmani. Nebude to fungovat, míní vláda | E15.cz

Opozice v Poslanecké sněmovně včetně komunistů pravděpodobně odmítne v pořadí šestou žádost menšinové vlády ANO a ČSSD o prodloužení nouzového stavu o dalších třicet dnů do poloviny března. Některé nejtvrdší koronavirové zákazy a omezení zřejmě by tak už od příštího pondělí přestala platit. Místo krizového zákona se země začne řídit normou o veřejném zdraví, která dává pravomoci nařizovat opatření v boji s nemocí COVID-19 hejtmanům.

Kraje řídí protiepidemická opatření například v Německu, které prodloužilo lockdown do 7. března. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) však varovali, že v Česku tento model nebude funkční. Míní, že bez pomoci z centra si regiony neporadí.

„Bylo by to poprvé od začátku pandemie, kdy by plnou odpovědnost převzali hejtmani. Pokud to nastane, budeme kraje podporovat. Potom ale budou naše možnosti omezené. Není to o Babišovi, který všechno řídí,“ prohlásil premiér, kterému právě opozice vytýká, že chce o všem rozhodovat sám.

Předseda vlády dodal, že po konci nouzového stavu v neděli 14. února by nebylo možné plně využít pomoci armády a Integrovaného záchranného systému. Skončila by i celostátní koordinace nemocnic, které jsou podle něj na hraně kolapsu. „Také hasiči by nemohli rozvážet vakcíny. Ze dne na den budou opatření státu nevymahatelná,“ varoval Babiš.

Šéf rezortu vnitra Hamáček je přesvědčen, že nouzový stav se do čtrnácti dnů vrátí. Odhaduje, že hejtmani nejpozději příští týden vyhlásí stav nebezpečí. „Tím konstatují, že stav je nenormální a měl by pomoci stát. Vláda ale nebudeme moci například uvolňovat ventilátory nebo lůžka ze státních hmotných rezerv, nebude moci nasadit hasiče na rozvážení vakcín,“ nastínil možná rizika Hamáček. Podotkl, že v horizontu týdne kraje zjistí, že mají plné nemocnice a nemohou povolávat mediky, a požádají vládu o vyhlášení stavu nouze.

„Svolejte sněmovnu a vyhlašte vládě nedůvěru. To je politický souboj. Ale neposílejte vojáky domů uprostřed války,“ vyzval poslance Hamáček.

Opoziční politici oponovali, že předpis o ochraně veřejného zdraví dává kabinetu dostatečný manévrovací prostor. „Další opatření by bylo možné přijímat na základě nového pandemického zákona,“ uvedl lídr Pirátů Ivan Bartoš s poukazem na předlohu, jejíž přijetí jeho strana spolu se Starosty a nezávislými spojila s případnou pomocí ANO a sociální demokracie.

„Navíc dobrovolníky do nemocnic bude možné přijímat dál, ale asi nikoliv za 75 korun na hodinu, které jim byly nabízeny až dosud. Armádní pomoc je stále možná i bez nouzového stavu,“ dodal Bartoš.

Také předseda ODS Petr Fiala je přesvědčen, že neustále prodlužovat nouzový stav je už nepřijatelné. „Tento stav už bude trvat téměř dvě stě dní a vláda si zvykla, že sněmovna vždy ustoupí,“ řekl. „Je potřeba se shodnout na otevření škol, efektivní pomoci živnostníkům. Máme šanci to změnit,“ soudí.