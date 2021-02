Vláda prosadí zákazy i bez nouzového stavu. Mohou být ale mírnější | E15.cz

Snaha opozice přimět vládu k výraznému změkčení koronavirových zákazů a omezení zřejmě skončí nezdarem. Pokud Poslanecká sněmovna kabinetu nevyhoví a neprodlouží nouzový stav, vyhlásí ministerstvo zdravotnictví co nejvíce opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Řekl to vicepremiér a šéf rezortu vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Takový postup však loni na jaře osekaly soudy.

Dvojblok Pirátů a STAN, který nevylučoval, že koalici ANO a ČSSD pomůže, není s jejími dosavadními ústupky spokojen. Podporu už odmítli komunisté, SPD či trojkoalice ODS, lidovců a TOP 09. Sněmovna bude o prodloužení nouzového stavu, jehož platnost vyprší na konci týdne, jednat od čtvrtečního dopoledne.

„Uděláme všechno pro to, abychom minimalizovali dopady šíření onemocnění COVID-19,“ prohlásil ministr Hamáček. V případě, že se vláda znovu začne řídit normou o veřejném zdraví, a nikoliv krizovým zákonem jako v minulých měsících, očekává řadu žalob.

Předpis o veřejném zdraví by pravděpodobně kolidoval například se zákazem maloobchodu nebo nočního vycházení. Důvodem je to, že kvůli existujícím soudním verdiktům nelze do režimu tohoto zákona přepsat úplně všechna aktuálně platná opatření. Právě rozhodnutí zavřít malé prodejny a bránit volnému pohybu osob loni zrušil pražský městský soud.

„Závažná omezení základních práv a svobod lze vyhlašovat jen krizovými opatřeními v nouzovém stavu,“ uvedl Hamáček.

Ústavní právník Jan Kysela i další odborníci jsou přesvědčeni, že případné prodloužení nouzového stavu proti vůli sněmovny by bylo protiústavní. „Vláda si musí vyjednat podporu, anebo zkusit do právního řádu vnést či využít instituty, které umožní reagovat na některé krizové situace i bez použití krizových stavů,“ řekl Kysela.

Předseda sněmovního ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS) míní, že vláda nouzový stav zneužívá mimo jiné k tomu, aby mohla nakupovat různý zdravotnický materiál bez výběrových řízení.

„Hlavně by nemohla neustále něco zakazovat a permanentně to měnit podle toho, jak zrovna chce. Vládě už nikdo z opozice nevěří,“ řekl Benda. Připomněl, že před rokem po vypuknutí epidemie prosadil kabinet řadu kroků a nouzový stav k tomu nepotřeboval.

Ministr vnitra oponuje, že bez nouzového stavu by se zdržely třeba nákupy antigenních testů s výtěrem z kraje nosu, které ukážou výsledek hned na místě. Napomoci mají k návratu dětí do škol. „Je třeba mít na paměti, že nám jde o lidské životy. A neměli bychom je vystavovat riziku proto, že nejsme schopni se dohodnout,“ podotkl Hamáček.