Smlouvu chce ministerstvo s výrobcem uzavřít do několika týdnů, první stroj by měli mít vojáci k dispozici příští rok. „Armáda ČR získá nové schopnosti při přepravě lidí i těžkého materiálu na větší vzdálenosti, protože v současnosti nedisponujeme letadly na evakuaci většího počtu lidí z krizových oblastí, která by i měla to patřičné zabezpečení,“ řekla Černochová. Ukázaly to podle ní evakuace z Afghánistánu a Súdánu nebo i nedávná evakuace z Izraele.

„Letos počítáme se zálohovou platbou ve výši osm miliard korun, díky čemuž dostaneme první stroj už příští rok,“ uvedlo ministerstvo. Druhý letoun by pak ČR měla obdržet v roce 2027 nebo 2028.

Česko podle ministryně pořídí letouny za podobných podmínek jako jiné spojenecké země. Stejné nakupuje například Portugalsko, Maďarsko či Rakousko. Nad rámec samotných letadel obrana nakoupí i doplňkové vybavení, jako je například modul pro hašení ze vzduchu, modul pro tankování za letu nebo modul pro transport pacientů.

„Součástí zakázky je také pořízení pozemního vybavení, počáteční dodávky náhradních dílů nebo školení personálu,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. V celkové částce 11,3 miliardy korun bez DPH je započítána také kurzová rezerva. DPH činí 21 procent, cena by tak měla být 13,7 miliardy korun.

Letoun, který je schopný vzletu a přistání na letištích s nezpevněnou dráhou, dokáže podle ministerstva transportovat až 26 tun nákladu, případně je schopen pojmout 80 cestujících nebo 64 plně vyzbrojených výsadkářů. „Dolet se stejně jako u všech transportních strojů liší v závislosti na hmotnosti přepravovaného nákladu. Plně naložený letoun (26 tun) má dolet 2000 kilometrů, s nákladem 23 tun pak 2720 kilometrů a s nákladem 14 tun 5020 kilometrů. Maximální dolet pak činí přes 6000 km, s přídavnými nádržemi až 8000 km,“ sdělilo ministerstvo.

Modul hašení za letu umožní podle ministerstva nasazovat letouny na pomoc integrovanému záchrannému systému při zvládání rozsáhlých požárů. „K letounům dále kupujeme modul, který umožní tankování za letu, modul pro transport pacientů, a to včetně možnosti umístění lehátek pro pacienty vyžadujících intenzivní péči, přídavné palivové nádrže pro prodloužení doletu, systém vlastní ochrany pro operace v nebezpečném prostředí, systém pro výdej paliva na zemi FARP a modul pro operace Search and Rescue,“ sdělil úřad. Letadla také budou mít vybavení pro přepravu cestujících ve vyšším standardu a GPS repeater pro speciální síly.

Do zakázky bude zapojen český obranný průmysl, ministerstvo podepsalo dohodu o průmyslové spolupráci, uvedla Černochová. Předpokládaná výše programů průmyslové spolupráce je podle ní více než 82,3 milionu dolarů (1,87 miliardy korun).

„Projekty se týkají rozšíření stávající výroby v podniku Aero Vodochody a spolupráce státního podniku LOM Praha na zajištění životního cyklu pořizovaného letounu,“ dodala ministryně. Společnost Embraer podle ní bude zároveň spolupracovat s univerzitami v Česku v oblasti autonomních prostředků a létání.