Problém je v tom, že ministerstvo chystá zakázku na dodavatele dronů a ty, s nimiž se armáda seznámila a dostala jich také přes 130 darem k testování, mohou být oproti konkurenci ve výhodě. Skupina D, za níž stojí známý investor a vlivný člen občanských demokratů Jan Veverka, ujišťuje, že komerční cíle nesleduje a jde jí pouze o předávání zkušeností z ukrajinského bojiště.

Záležitost je citlivá i politicky. Důvodem jsou napjaté vztahy mezi Černochovou a náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky Karlem Řehkou, který kdysi sloužil právě u 601. skupiny speciálních sil. Navíc je podle webu spolku jeho čestným předsedou. Řehka je podřízeným ministryně, fakticky je jejím náměstkem.

Černochová ale o Kurzu pro příslušníky AČR – navedení dronu na pohyblivý cíl, jak zní přesný název, v délce tří dvoutýdenních školení nevěděla. O to větší bylo její překvapení, když byla kvůli školení písemně interpelována opozičním poslancem, místopředsedou sněmovního výboru pro obranu za ANO Pavlem Růžičkou. Nařídila Řehkovi, aby na otázky odpověděl, a obrátila se na svoji inspekci.

„Daná záležitost ve mně rovněž vyvolává řadu otázek, a z tohoto důvodu jsem zadala Odboru interního auditu a inspekce ministerstva obrany, aby tuto věc prošetřil,“ stojí v dopise Černochové adresovaném Růžičkovi, jehož kopii má e15 k dispozici.

Poslanec považuje odpovědi za neúplné. „Vyslovil jsem s písemnou interpelací nesouhlas, což znamená, že bude otevřeně projednávána na plénu sněmovny spolu s dalšími informacemi, které jsem získal,“ říká Růžička. Není podle něj například jasné, jestli výcvikový kurz prováděla nezisková organizace, nebo soukromá společnost. Zdůraznil zároveň, že nijak nezpochybňuje pomoc Ukrajině. „Přístup rezortu obrany k firmám ale musí být férový,“ dodal.

Pochybnosti mají i české podniky, které drony vyrábějí nebo zastupují jejich zahraniční producenty ze zemí NATO a spojenců. „V případě, že jde o ověření schopností daného dronu a tvorbu či aktualizaci koncepce využití různých bezpilotních prostředků, je to zřejmě v pořádku,“ uvedl pod podmínkou anonymity představitel jedné z firem. „Pokud by si ale vojsko vytvářelo takzvanou operační potřebu, tedy zdůvodnění, proč tento konkrétní typ testovaného dronu potřebuje, bylo by něco špatně,“ upozornil.

Spoluzakladatel spolku Skupina D Veverka tyto spekulace odmítá. „Není naší snahou, aby armáda drony z projektu Nemesis nakoupila. Sledujeme plnění účelu, kvůli němuž byla nezisková organizace založena. Tím je podpora výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání ve vojenství, a to ve prospěch Armády ČR,“ zdůrazňuje investor, který je veteránem z armádních misí v Afghánistánu a v Mali.

Podle něj se drony typu FPV, umožňující online přenos mezi operátorem a bezpilotním zařízením a jeho dálkové ovládání, ukrajinským vojákům osvědčily. „Cílem kurzu bylo předávání zkušeností z bojiště na Ukrajině, a to konkrétně v oblasti využití těchto dronů. Výsledky jsou vynikající,“ pochvaluje si Veverka.

V rámci cvičení obdržela armáda od spolku darem 132 dronů včetně příslušenství, počítačů a licencí na software. Nyní se čeká na závěry inspekce ministerstva obrany. „Celý proces není ukončen, nelze tudíž sdělovat nic konkrétního,“ uvedla Simona Cigánková z tiskového oddělení rezortu. Generální štáb na dotazy e15 neodpověděl.

Veverka před rokem prodal svůj zbývající podíl v online obchodníkovi s letenkami Kiwi.com za stovky milionů korun. Z větších investic si ponechal dvacet procent ve společnosti BigBoard. V minulosti působil v Citibank, byl tajemníkem šéfa Českých drah a také byznysovým partnerem někdejšího šéfa ČEZ Martina Romana. Mezi další zakladatele Skupiny D patří herec Ondřej Vetchý, bezpečnostní analytik Milan Mikulecký nebo Mikuláš a Martin Kroupovi z Post Bellum.

Řehka spolu s náčelníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky Radkem Hasalou převzali nad sbírkou záštitu. V rámci projektu Nemesis se už vybralo 180 milionů korun, za něž se pořídilo a poslalo na Ukrajinu 20 tisíc dronů. Jedním z nejvýznamnějších podporovatelů iniciativy je podnikatel a investor Jan Barta, který věnoval 50 milionů.