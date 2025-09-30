Obrana znovu investuje. Na modulární bojové komplety půjde 7,5 miliardy, na radiostanice více než čtyři
Ministerstvo obrany schválilo rámcovou zakázku na roky 2025 až 2029, která počítá s postupnými dodávkami modulárních kompletů v hodnotě až 7,5 miliardy korun včetně DPH. Úřad o tom v úterý informoval v tiskové zprávě. Systémy, od spojovacích sítí a senzorů po drony, budou dodávány ve vertikální spolupráci se státním Vojenským technickým ústavem (VTÚ) a mají armádě zlepšit situační povědomí a koordinaci velení. První komponenty se očekávají do konce roku 2026. Zároveň ministerstvo nakoupí více než 4500 radiostanic s příslušenstvím za 4,36 miliardy korun bez DPH.
Modulární bojové komplety dostanou vojáci ze 7. brigádního úkolového uskupení a další jednotky pozemních sil. „Poskytují vojákům komplexní výbavu zahrnující spojovací systémy, senzory, drony a další elektroniku, které v boji umožňují získat přehled o situaci, a to včetně polohy protivníka, cílů a dalších klíčových informací," uvedlo ministerstvo. Díky těmto datům může podle něj voják efektivně reagovat na nepřátelskou činnost. „Propojení s velitelskými systémy a prvky protivzdušné obrany navíc umožňuje koordinovanou obranu, například při likvidaci dronů," dodalo.
Rámcová dohoda umožní podle obrany nakupovat komplety postupně a současně vhodně plánovat objednávky podle aktuálních potřeb armády. „Dodávky budou realizovány ve spolupráci se státním podnikem VTÚ formou takzvané vertikální spolupráce. Tento postup představuje efektivní přístup, jelikož umožňuje využít vlastní kapacity, ušetřit náklady, flexibilněji řešit technické požadavky a zkrátit administrativní proces," sdělilo ministerstvo. Zakázka podle něj navazuje na zkušenosti VTÚ s podobnými projekty.
Vedle kompletů také radiostanice
O zakázce na radiostanice v úterý ministryně obrany Jana Černochová (ODS) informovala vládu. Česká armáda by je měla obdržet v letech 2026 až 2027. Výrobcem je americká společnost L3Harris.
Smlouvu na 4535 kusů radiostanic chce ministerstvo uzavřít do poloviny listopadu. Nakoupí je prostřednictvím americké vládní Agentury pro obrannou spolupráci (DSCA). Důvodem je podle ministerstva fakt, že radiostanice obsahují šifrovací materiál kategorie CCI (Controlled Cryptographic Item), který ve Spojených státech podléhá přísným exportním předpisům.
Pořizované radiostanice jsou podle ministerstva kompatibilní s těmi, které už armáda od stejné společnosti ve svém vybavení má. Nakupovány jsou pro taktické jednotky napříč ozbrojenými silami. „Nezbytně nutné jsou i pro šifrovanou komunikaci s koaličními partnery v rámci Severoatlantické aliance, jejich pořízení také vyplývá ze závazků a bezpečnostních zájmů České republiky v souladu s cíli výstavby schopností," dodal úřad.
Komplety zlepšují orientaci v terénu
„Modulární bojové komplety jsou klíčovým prvkem pro přehled vojáků v terénu. Díky nim dochází ke zvýšení takzvaného situačního povědomí a rozšíření průzkumných možností prostřednictvím bezpilotních prostředků a senzorů," uvedla k nákupu ministryně obrany Jana Černochová (ODS). V praxi to podle ministerstva znamená, že vojáci mohou rychleji rozhodovat díky okamžitému přístupu k datům.
„Součástí je i integrace souprav do jednotného systému velení a řízení armády od sesednutého vojáka přes pořizované nové bojové prostředky (například vozidly CV90) až na místa velení včetně přípravy prostředí pro integraci bezosádkových pozemních vozidel a leteckých systémů," dodal ředitel sekce komunikačních a informačních systémů české armády Petr Šnajdárek.
