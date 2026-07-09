Obří požár v baťovském areálu ve Zlíně. Hoří sklad obuvi Vasky, hasiči vyhlásili nejvyšší poplach
- V bývalém baťovském areálu ve Zlíně hoří od rána sklad obuvi značky Vasky v devátém patře budovy 34.
- Hasiči vyhlásili nejvyšší, zvláštní stupeň poplachu, na místě zasahuje přes 20 jednotek a preventivně evakuují všechny okolní objekty.
- Zatím nejsou hlášena žádná zranění, policie uzavřela okolní ulice a město kvůli hustému dýmu doporučilo obyvatelům Letné a centra nevětrat.
Ve Zlíně hoří od dnešního rána sklad obuvi v devátém patře budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Hasiči dopoledne kvůli požáru vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze čtyř, který platí jen při mimořádných událostech. Preventivně evakuují všechny okolní budovy, řekl mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. Předtím byl v platnosti stupeň třetí. Požár si podle dosavadních informací záchranné služby nevyžádal žádné zranění. Město doporučuje obyvatelům omezit větrání.
„Na místě je více než 20 jednotek hasičů. Vyhlásili jsme zvláštní stupeň poplachu. Byla povolána další výšková technika i z okolních krajů. Budeme zřizovat dálkovou dopravu vody. Evakuujeme preventivně všechny okolní budovy,“ řekl Řezníček. O kolik jde lidí, nechtěl odhadovat. Počet zasahujících jednotek i využívané hasičské techniky postupně narůstá.
Okolí je uzavřeno
Ulice v okolí hořící výškové budovy jsou uzavřeny, podle policistů lze očekávat značné materiální škody. Z horních pater objektu se valí tmavý dým. Kouř podle zjištění zpravodajky směřuje k centru města, v okolí hořící budovy je cítit spálenina. K požáru vyjížděly posádky záchranné služby. „Zatím nemáme informace o žádném zraněném,“ řekla dopoledne zástupkyně mluvčí krajské záchranné služby Barbora Vinklárková.
Ve Zlíně v současné době hoří jedna z budov v areálu bývalého Svitu. Na místo přijíždí vozy IZS. Respektujte pokyny zasahujících složek a k místu požáru se bezdůvodně nepřibližujte. Aktuálně nemáme informace o jakékoliv újmě na zdraví.#policiezlkpic.twitter.com/5YFYLI2Yml— Policie ČR (@PolicieCZ) July 9, 2026
Požár vznikl v budově společnosti Cream. Jde o patro, které má pronajaté zlínská obuvnická firma Vasky. „Využíváme ho jako sklad obuvi,“ řekla mluvčí společnosti Vasky Aneta Zenkerová. Celá budova je podle informací uvedených na webu firmy Cream rozdělena do 11 nadzemních podlaží, která jsou propojená schodištěm i osobními a nákladními výtahy. Zatímco některá patra jsou vhodná pro skladování, jiná pro lehkou výrobu a další pro kanceláře.
Město Zlín na webu doporučilo v souvislosti se vznikajícím kouřem obyvatelům centra města a městské části Letná, aby preventivně zavřeli okna a omezili větrání. „Prosíme občany, aby se místu zásahu vyhnuli a respektovali pokyny složek integrovaného záchranného systému,“ uvedl magistrát. Město na požár upozornilo obyvatele také pomocí hlásičů. K požáru vyjela podle zástupců města chemická laboratoř, která bude měřit množství škodlivin v ovzduší.