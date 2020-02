DIČ z náhodných čísel. Opozice chce utajit rodná čísla živnostníků | E15.cz

Rodná čísla podnikatelů by se už neměla objevovat na daňových dokladech, fakturách ani v rejstřících. Chtějí to prosadit opoziční poslanci. TOP 09, Piráti, lidovci a Starostové předložili do připomínkového řízení návrh novely daňového řádu, podle kterého už by daňová identifikační čísla, tedy DIČ, neměla obsahovat rodná čísla.