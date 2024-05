K běžné diskusi se Sněmovna vrátila po dvou hodinách od ranního obnovení jednání. Před obědovou přestávkou v ní evidoval sněmovní systém 32 poslaneckých přihlášek, z dosavadního nevyššího počtu klesl o osm. Vystupovat chtějí výhradně zástupci opozičních hnutí ANO a SPD.

„Vysíláte do společnosti jediný signál. A to je to, že staří lidé stojí naši společnost moc peněz,“ uvedla Lenka Dražilová (ANO). Podle Jany Pastuchové ze stejného hnutí je důchodová novela nespravedlivá vůči lidem, kteří celý život pracovali a pracují. Další z poslankyň ANO Andrea Babišová uvedla, že hnutí na vládním návrhu nejvíce vadí možné zvyšování věku pro odchod do důchodu nad nyní hraničních 65 let podle délky života. „Je zbytečné, aby ti, kteří již opravdu pracovat nemohou, museli čekat na důchod například na nemocenské nebo na sociálních dávkách,“ řekla.

Projednávání o důchodové reformě můžete sledovat online:

Důchodová reforma má být podle Radka Vondráčka (ANO) politickou dohodou, v tomto případě jde podle něj o politické gesto vládních stran. "Nevládnete navždy," vzkázal koaličním stranám. Vondráček proto soudí, že zákon bude mít „velice krátký život“. "Tento návrh, který obsahuje zvyšování věku odchodu do důchodu nad hranici 65 let a snižování nově přiznaných důchodů, je pro hnutí SPD nepřijatelný,“ zdůraznila za klub SPD Lucie Šafránková.

V prvních dvou hodinách se opoziční poslanci vrátili v krátkých reakcích ke zpochybňování tvrzení, podle kterého by lidé měli trávit v důchodu v průměru 21,5 roku. S ohledem na předpokládaný věk odchodu do penze a prognózovanou průměrnou délku dožití je tato doba podle nich nereálná. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že se vychází z odhadů demografů a z údajů statistiků a vyhodnocuje se prodlužování naděje dožití mezi jednotlivými generacemi, a to vždy ve věku 50 let.

Navrhované změny v penzích by podle vlády měly přispět k udržitelnosti důchodového systému. Cílem je udržet jeho schodek kolem jednoho procenta hrubého domácího produktu, což představuje přibližně 70 miliard korun. Při zachování nynějšího stavu by deficit v roce 2050 činil podle vládních prognóz zhruba pětinásobek. Důchodová novela bude čelit opozičním návrhům na její zamítnutí už v prvním čtení i vrácení vládě k přepracování.