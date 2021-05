Opozice vyvolá hlasování o nedůvěře vládě | E15.cz

Piráti a STAN původně podpisy připojit nechtěli, byli spíše pro rozpuštění Sněmovny a vyhlášení předčasných voleb. Zdůvodňovali to zejména aktuální diplomatickou roztržkou s Ruskem a tím, že do konce května mají Česko opustit další pracovníci ruské ambasády. Koalice ale minulý týden oznámila, že nezískala potřebnou podporu tak, aby se volby uskutečnily do konce léta. Pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb by bylo zapotřebí nejméně 120 poslanců.

Pro vyslovení nedůvěry vládě je nutné, aby jej podpořila nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 zákonodárců.