Pád armádního vrtulníku v Náměšti má jednu oběť, na palubě bylo pět vojáků
- Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se zřítil armádní vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě, uvedla po poledni na síti X armáda.
- Zachranáři uvedli, že na místě zemřel jeden člověk.
- Bližší informace nejsou známy, armáda uvedla, že je zveřejní, až to situace umožní.
„Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Další informace zveřejníme, jakmile to situace umožní," uvedla armáda.
„Jedna osoba bohužel pád vrtulníku nepřežila, pacienty transportovali pozemní i leteckou cestou do nemocnice. Dva do Brna a jednoho do Jihlavy,“ řekl mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček. Záchranáři vyslali na místo čtyři pozemní posádky a vrtulník z Jihlavy. „Na výpomoc letí i vrtulník od kolegů z Olomouckého kraje," uvedl
Vrtulník se zřítil v areálu letiště. Oznámení o události dostala policie ve 12:11, řekla mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Uvedla, že jiné informace policie poskytovat nebude.
Armáda provozuje v náměšťské základně vrtulníky Mi-171Š, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Osm venomů a čtyři vipery koupilo Česko v roce 2019, přičemž poslední dva stroje dorazily do Česka předloni v červnu. Odborníci z USA, odkud vrtulníky pochází, až do loňska zajišťovali i výcvik českého personálu na nových strojích. Smlouvu o pořízení venomů podepsal v prosinci 2019 tehdejší ministr Lubomír Metnar (za ANO)