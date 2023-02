Pavel navštíví Zemana, nelíbí se mu spolupráce se soukromou bezpečnostní agenturou | E15.cz

„Prezident Miloš Zeman se setká v pondělí dne 13. února v 11.00 na zámku v Lánech se zvoleným prezidentem republiky Petrem Pavlem,“ informoval Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. To Pavel potvrdil přímo novinářům.

„Předpokládám, že budeme probírat vše, co se bude týkat funkce,“ řekl Pavel na tiskové konferenci. „Zeman řekl, že se se mnou bude chtít podělit o informace ohledně sdílení prezidentského údělu, takže se docela těším, co se dozvím,“ dodal Pavel.

Pavel také uvedl, že má pochybnosti o hospodaření Hradu ale i hospodaření v Lánech. Navíc zkritizoval bezpečnostní zabezpečení Hradu. „Pokud se k vám dostane informace, že na Hradě působí soukromá bezpečnostní agentura, která je vyňata z bezpečnostního režimu, působí na základě netransparentního financování, má přístup do chráněných prostor, tak mě samozřejmě zajímá, zda je tato informace pravdivá a na základě čeho na Hradě působí,“ uvedl Pavel na tiskové konferenci s tím, že se působením této soukromé bezpečnostní agentury bude dále zabývat.

Petr Pavel: Navrhli jsme prezidentovi Zemanovi schůzku, která se uskuteční v pondělí 13. února pic.twitter.com/DP4l40cR0G — Jan Novotny (@JanNovotny) February 3, 2023

Vysoký počet rozhovorů, které Pavel poskytl médiím hned v prvním týdnu, obhajoval tím, že to považuje jako přípravu na prezidentství. „Nešlo mi o to ukázat, že budu aktivistickým prezidentem, ale prezidentem aktivním,“ řekl Pavel. Nešlo podle něj vůbec o předstírání pravomocí. Příští týden si Pavel dopřeje odpočinek a v týdnu poté se uskuteční interní schůzky jeho týmu. Následně plánuje cestu do regionů. Konkrétně jde o Karlovarský kraj, kde je většina starostů za hnutí ANO.

Zvolený prezident dále komentoval i některé aktuální ekonomické otázky. „Rád bych vládě pomohl s vysvětlováním toho, proč je potřeba udělat důchodovou reformu. Skutečně není čas jí odkládat,“ řekl Pavel k důchodové reformě.

Na dotaz E15 ohledně využití nabídky vedoucího prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře využívat část Hradu odpověděl Pavel, že po inauguraci chce, aby proběhla kompletní prohlídka prostor Pražského hradu a jejich „recertifikace” z hlediska bezpečnosti. Společně se svým týmem se pak do nich nastěhuje. Uvítal i možnost využít některé prostory před inaugurací. „Bude užitečné, až se začneme seznamovat s dokumenty, mít na Hradě nějaký prostor, kde si designovaná šéfka kanceláře bude moci sednout se svým protějškem a některé věci probrat. Ale neuvažuji o tom, že bychom se tam zatím se zbytkem týmu přestěhovali,” řekl.

V případě čínského špionážního balónu, který už několik dní létá nad Spojenými státy Pavel na dotaz, zda by ho měly Spojené státy sestřelit, řekl, že by posečkal, že se nemusí nutně jednat o špionáž. Zároveň ale dodal, že by to mohla být provokace a mohlo by to vyeskalovat vztahy.

Řetězové e-maily, které hovoří o mobilizaci, jež má údajně zavést Pavel, jsou podle něj důkazem, že proruské skupiny mají obavu z jeho zvolení. „To mě na jednu stranu může těšit, na druhou stranu je jasné, jak se jaké síly budou profilovat a o co jim opravdu jde,“ dodal Pavel.