Pavel: Okamurovo vyjádření budí znepokojení doma i v zahraničí. Prezident chce jednat s Babišem

Koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky je základem naší důvěryhodnosti jako partnera, zdůraznil prezident.

ČTK
  • Okamura ostře kritizoval ukrajinského prezidenta Zelenského a jeho okolí, které obvinil z krádeže v souvislosti s evropskou pomocí bránící se Ukrajině.
  • Ukrajinský velvyslanec Zvaryč označil vyjádření za urážlivá, nenávistná a formovaná pod vlivem ruské propagandy.
  • Česká sněmovní opozice chce vyvolat hlasování o odvolání Okamury z čela dolní parlamentní komory.

Vyjádření předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) budí podle prezidenta Petra Pavla znepokojení v Česku i zahraničí. Uvedl to dnes večer na síti X. Okamura ve svém novoročnímu projevu například kritizoval poskytování zbraní Ukrajině, která se brání ruské invazi, a mluvil třeba o „ukrajinských zlodějích“. Proti tomu se ostře ohradili představitelé Ukrajiny. Prezident chce o Okamurových výrocích jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

„Vyjádření předsedy Poslanecké sněmovny, třetího nejvyššího ústavního činitele, budí znepokojení nejen u našich občanů, ale i v zahraničí, u našich spojenců a partnerů,“ sdělil prezident. „Budu o tom jednat na nejbližším jednání s předsedou koaliční vlády a na setkání ústavních činitelů. Koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky je základem naší důvěryhodnosti jako partnera,“ doplnil.

Okamura ve svém projevu například ostře kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho okolí, které obvinil z krádeže v souvislosti s evropskou pomocí bránící se Ukrajině. „Penězovody totiž tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne. Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata,“ prohlásil třeba šéf české Sněmovny.

Ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvaryč na facebooku označil Okamurova vyjádření na adresu Ukrajiny a Ukrajinců za urážlivá, nenávistná a formovaná pod vlivem ruské propagandy. Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) následně sdělil ČTK, že nepovažuje za vhodné, aby velvyslanec cizího státu veřejně hodnotil výroky jednoho z nejvyšších ústavních činitelů v Česku. Jeho ukrajinský protějšek, ministr Andrij Sybiha, ale na síti X uvedl, že Zaryč reagoval naprosto správně a diplomaticky.

Česká sněmovní opozice chce kvůli Okamurovým výrokům vyvolat hlasování Sněmovny o odvolání Okamury z místa předsedy. Na společném postupu při hlasování o odvolání Okamury se dohodli lídři někdejší vládní pětikoalice, tedy ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09.

