Okamura má vést Sněmovnu. Nominovala ho koalice ANO, SPD a Motoristů
Koalice ANO, SPD a Motoristů nominuje na předsedu Sněmovny šéfa hnutí SPD Tomia Okamuru. Po středečním koaličním jednání to potvrdila místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Motoristé navrhnou na místopředsedu Sněmovny svého poslance Jiřího Bartáka, oznámil předseda této strany Petr Macinka.
Místopředsedy má mít Sněmovna v novém funkčním období čtyři, o dva méně než v minulém volebním období. Koalice obsadí dvě tato křesla, přičemž hnutí ANO už dříve oznámilo, že na tuto funkci navrhne ze svých řad Patrika Nachera. Měl by být následně prvním místopředsedou dolní komory.
Třiapadesátiletý Okamura byl v minulosti místopředsedou Sněmovny. V minulém volebním období vedl petiční výbor. V tajné volbě šéfa dolní komory bude mít Okamura na ustavující schůzi Sněmovny příští týden protikandidáta. Lidovci oznámili, že navrhnou bývalého místopředsedu dolní komory Jana Bartoška.
Osmapadesátiletý Barták je místopředsedou Motoristů. Do Sněmovny kandidoval z prvního místa stranické listiny ve Zlínském kraji. Před třemi lety Barták neúspěšně kandidoval ve volbách do pražského zastupitelstva a loni v evropských volbách. V současné době působí jako zástupce ředitele základní školy v Praze, kde zároveň vyučuje informatiku a digitální techniku. V minulosti skoro tři desetiletí sloužil u celní správy, byl mimo jiné vedoucím útvaru komunikace a poradenství Generálního ředitelství cel.
Budoucí opozice má obsadit ve vedení Sněmovny dvě křesla. ODS chce mít místopředsedou dolní parlamentní komory opět Jana Skopečka, hnutí STAN chce nominovat dosavadního ministra vnitra a svého předsedu Víta Rakušana. Tomu ale v převzetí sněmovní funkce zatím brání jeho členství v dosavadní vládě. Schillerová podotkla, že záležitost nemá jiné řešení než to, že křeslo místopředsedy Sněmovny nebude zatím obsazeno.