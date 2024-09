Prezident Petr Pavel akceptuje návrh premiéra Petra Fialy (ODS) na odvolání končícího předsedy Pirátů Ivana Bartoše z funkce vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj. Bartoš to řekl novinářům po pondělním jednání s Pavlem na Pražském hradě.

Bartoš má ve vládě podle návrhu premiéra skončit dnešním dnem. Fiala současně navrhuje, aby Pavel dočasně pověřil výkonem obou funkcí vicepremiéra a ministra práce Mariana Jurečku (KDU-ČSL).

Bartoš s prezidentem mluvil i o dalších dvou pirátských ministrech, šéfovi diplomacie Janu Lipavském a ministrovi pro legislativu Michalu Šalomounovi. Bartoš očekává, že Piráti dnes odhlasují odchod z vládní pětikoalice a oba ministři následně podají demisi, což považuje jako šéf strany za hlavní. Zda Lipavský i poté zůstane ve vládě, jak se spekuluje, už pokládá Bartoš za věc, která je mimo jeho kontrolu.

Rakušan: V případě oficiální nabídky je hnutí STAN připraveno vést MMR

Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan řekl premiéru Petru Fialovi (ODS) i dnes prezidentu Petru Pavlovi, že v případě oficiální nabídky je jeho hnutí STAN připraveno vést ministerstvo pro místní rozvoj. Řekl to v pondělí novinářům po schůzce s hlavou státu na Pražském hradě. Nejdřív je ale podle Rakušana nutné počkat na dnešní výsledky hlasování Pirátů o odchodu z vlády.

V hnutí STAN je podle Rakušana mnoho zajímavých osobností, které by funkci zastávaly dobře. Nutné je, aby se jednalo o zkušeného manažera, který se rychle zorientuje. "Oficiálně ještě Piráti neodešli z vlády a oficiálně ještě neexistuje ani nabídka na to, aby Starostové a nezávislí tento resort obsadili, ale zcela otevřeně říkám, jsme na to připraveni i personálně," dodal.