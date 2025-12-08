Pavel uzavřel jednání o nominacích na ministry a v úterý jmenuje Babiše premiérem
- Prezident Petr Pavel v pondělí dokončil sérii konzultací s kandidáty na ministry vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů.
- Nový termín schůzky s nominantem Motoristů na životní prostředí Filipem Turkem Hrad zatím neoznámil.
- Pavel v úterý jmenuje Andreje Babiše premiérem a další kroky mají směřovat ke jmenování vlády.
Podle Borise Šťastného, kandidáta Motoristů na ministra sportu, prevence a zdraví, je Turek s vyhřezlou ploténkou v pražské nemocnici a pod silnými léky na bolest. Prezidentovi dnes Šťastný předal Turkův omluvný dopis. Turek by se s Pavlem rád setkal co nejdříve, považuje to za zásadní, napsal České televizi. Doufá v to, že zrušená schůzka nebude brzdit vznik vlády, řekl ve videu na instagramu.
Pavel v úterý jmenuje premiérem předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Následné kroky budou podle prezidentské kanceláře směřovat ke jmenování vlády. Termín Hrad oznámí, až Babiš navrhne složení kabinetu.
Prezident opakovaně uvedl, že má problém se jmenováním Turka. Poslanec čelí kritice za rasistické a homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, autorství některých odmítá. Kontroverze vzbudilo také Turkovo majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Turek čelil také kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu". Turek své kauzy označuje za mediální, dříve uvedl, že je prezidentovi chce vysvětlit.
Pavel minulý týden naznačil, že by možná nejlepším řešením byla kompetenční žaloba, na jejímž základě by Ústavní soud vyjasnil podmínky jmenování ministrů. Motoristé podle svého předsedy Petra Macinky o žalobě neuvažují a sází na dialog. Tvrdí, že za Turka nehledají náhradu a věří v to, že by mohl prezidenta přesvědčit.
Zachování nezávislosti veřejnoprávních médií
S Otou Klempířem, kanditátem Motoristů na ministra kultury, Pavel podle Hradu vyjádřil podporu rozvoji živé kultury i kulturních institucí, hovořili také o nutnosti předvídatelného financování kultury. Diskutovali i o roli veřejnoprávních médií a shodli se, že je nezbytné zachovat jejich nezávislost. „Prezident zároveň připomněl, že případné zrušení koncesionářských poplatků by tuto nezávislost oslabilo," poznamenal odbor komunikace.
Klempíř po dnešní schůzce poznamenal, že Motoristé jsou za zachování poplatků za veřejnoprávní média. Nejsou podle něj úplně názorově sjednoceni s koaličními partnery ANO a SPD, možností řešení je více.
Posléze prezident přijal Šťastného, s nímž řešil financování sportu a koordinaci s resorty školství a zdravotnictví, včetně spolupráce s Národní sportovní agenturou.