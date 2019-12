Penta získá Podřípskou nemocnici v Roudnici nad Labem | E15.cz

Do doby schválení obchodu nebude Penta podle mluvčí do chodu nemocnice nijak zasahovat. „Obě strany se dohodly, že cenu transakce nezveřejní,“ uvedla mluvčí společnosti Penta Lenka Holá.

Roudnická nemocnice je podle Penty v dobrém stavu a několik posledních let stabilně hospodaří se ziskem. Do schválení regulačními orgány bude nemocnici řídit současné vedení v čele s Davidem Soukupem.

„Jsme rádi, že pro zaměstnance a občany skončilo období nejistoty. Chceme roudnickou nemocnici začlenit do sítě našich zdravotnických zařízení a díky vzniklým synergiím ji dále efektivně rozvíjet. V nemocnici zachováme akutní péči a všechny čtyři lůžkové primariáty. Rozhodně nemáme v úmyslu omezovat poskytovanou péči a jakékoliv oddělení zavírat. V situaci, kdy vše funguje, by to ani nedávalo smysl,“ uvedla jednatelka Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková.

O vlastnictví nemocnice se u soudu přel Jakub Zavoral s Josefem Krajníkem. Vrchní soud v Praze letos v září potvrdil, že jediným vlastníkem je na základě platné opční smlouvy Zavoral, jenž se už dříve předběžně dohodl s Pentou na převodu podílu. Spor mezi oběma původními partnery vyvolal obavy o budoucnost nemocnice, které před rokem vyvrcholily demonstrací.

Podřipská nemocnice s poliklinikou provozuje oddělení ambulantní i lůžkové chirurgie, interny, gynekologicko-porodnické oddělení a dětské oddělení. Nemocnice poskytuje také následnou rehabilitační péči, pohotovost a provozuje zhruba desítku specializovaných ambulancí.

Skupina Penta Hospitals CZ vlastní nemocnice ve Vrchlabí, Ostrově nad Ohří, Nemocnici následné péče v pražské Bubenči, Psychiatrickou nemocnici v Písku a provozuje nemocnici Sokolov. Vlastní také ambulantní zařízení na Karlovarsku a je majoritním vlastníkem center Alzheimer Home. Je součástí nadnárodního holdingu Penta Hospitals International, který provozuje ve střední Evropě více než 30 nemocnic a 40 ambulantních zařízení.