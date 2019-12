Útok ve FN Ostrava má sedmou oběť | E15.cz

Dvaačtyřicetiletý muž z Opavska začal v čekárně traumatologické ambulance bez varování střílet z nelegálně držené zbraně v úterý po 07:00. Pak odešel a asi o tři hodiny později spáchal v Děhylově na Opavsku sebevraždu. Střelec v čekárně zabil šest lidí a tři zranil. Mezi zraněnými byla žena, kterou útočník střelil do hlavy. Od úterka byla v kritickém stavu. Ve středu se podle nemocnice její stav zhoršil a dnes oznámila mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová, že žena zemřela.

„Jednoho z postřelených pacientů jsme dnes propustili do domácí péče. Druhý je ve stabilizovaném stavu a mimo ohrožení života,“ uvedla již dříve mluvčí.

Ambulance, kde střelec zaútočil, se dnes opět otevřela pro pacienty. Na místě tragédie střelbu a krveprolití nic nepřipomíná. „Kondolenční knihu máme dole u vstupu. Před budovou polikliniky jsou pietní místa, kam lidé přicházejí zapalovat svíčky,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Petlachová.

Na podporu zraněných a rodin obětí střelby bylo ve veřejné sbírce vyhlášené fakultní nemocnicí vybráno odpoledne už víc než 270 tisíc korun. Číslo účtu přitom bylo zveřejněno teprve ve středu večer. Dárci mohou přispět na transparentní účet 73030761/0710 do konce března příštího roku. Pomoc pro pozůstalé zastřelených i pro zraněné už schválila vedení Ostravy i Moravskoslezského kraje. Rodinám zavražděných každá z těchto institucí pošle 100 tisíc korun a zranění dostanou polovinu. O podobně vysoké podpoře bude jednat i vláda.

Také fotbalový klub Baník Ostrava chce zraněné a rodiny obětí podpořit. Z výtěžku sobotního ligového utkání se Spartou věnuje 150 tisíc korun a další peníze mezi sebou vyberou hráči a zaměstnanci klubu. „Událost nás všechny zasáhla a hned jsme věděli, že musíme nějakým způsobem pomoci,“ oznámil kapitán Baníku Milan Baroš.

Lidem, kteří byli v době střelby v nemocnici, policisté vracejí věci zanechané v panice na místě tragédie. Vydávají je od středy v policejní budově na adrese Českobratrská 10 v centru Ostravy. „Zatím jsme vydali lidem dvě třetiny věcí. Ve vydávání budeme pokračovat. Další svědci mohou přijít během pracovních dnů,“ řekla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Vedení policie dnes také obhajovalo zveřejnění snímku údajného útočníka krátce po střelbě, na kterém byl ale nevinný člověk. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) i policejní prezident Jan Švejdar se postavili za rozhodnutí fotografii zveřejnit. Policie nejprve zveřejnila snímek podezřelého v červené bundě, později upřesnila, že jde o svědka.

„Já se tady natvrdo postavím za rozhodnutí velitele opatření, který to učinil. On v té situaci věděl, že někde v Ostravě je v pohybu ozbrojený pachatel, musel udělat něco, aby toho pachatele dopadl,“ uvedl Švejdar. Slovenskému studentovi Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, který na snímku byl, se policisté ve středu omluvili.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) dnes v souvislosti s útokem uvedl, že zdravotníci by měli být intenzivněji připravováni na nenadálé a kritické situace. Program podpory ochrany takzvaných měkkých cílů by se měl podle něj rozšířit i na menší nemocnice a pomoci by mohlo také propojení nemocnic rychlou datovou sítí. „Díky takovéto infrastruktuře budeme moci provozovat i inteligentní kamery, které jsou schopny rozpoznávat nebezpečí, a to poměrně rychle a automaticky díky aplikaci algoritmu umělé inteligence,“ řekl.