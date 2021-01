PES na pětce a zavřené skiareály i příští týden. Blatný vládě nenavrhne zmírnění opatření | E15.cz

Zmírnění protiepidemických opatření ministerstvo zdravotnictví vládě ve čtvrtek navrhovat nebude. Nepodpoří ani otevření skiareálů. Na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Naopak umožnit chce návštěvy v nemocnicích a povoleny zůstanou za současných podmínek i návštěvy v domovech seniorů.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) v pondělí avizoval, že otevřením lyžařských areálů by se podle něj ve čtvrtek měla vláda zabývat. Majitelé areálů argumentují tím, že po spuštění vleků a lanovek by bylo možné lépe kontrolovat shlukování lidí na sjezdovkách. V současné době se tam lidé vydávají většinou sáňkovat. Podle provozovatelů jim ale způsobují i finanční škody, protože ničí vytvořený umělý sníh.

Otevření lyžařských středisek by podle poslankyně Jany Pastuchové (za ANO) znamenalo větší nápor na už teď přetížené nemocnice vzhledem k velkému množství úrazů, které na sjezdovkách běžně vznikají.

V současné době většina opatření odpovídá pátému stupni rizika v protiepidemickém systému PES. Rizikové skóre hodnotící epidemii odpovídá pátému stupni vyššímu než 76 bodů už od 30. prosince. Ve čtvrtém a pátém stupni jsou zakázány návštěvy v nemocnicích. Vláda je chce podle Blatného za určitých podmínek povolit, nutný bude respirátor FFP2. Dále budou povoleny s negativním testem a respirátorem návštěvy i v zařízeních sociální péče, podobně by mělo být nově možné navštěvovat i pacienty v následné péči nebo například na psychiatrii.

Spolu s tím bude pokračovat po 15. lednu i antigenní testování, díky kterému si lidé mohou zdarma v nemocnicích test nechat udělat. Podle Blatného vláda ve čtvrtek schválí mimořádné opatření, které ho prodlouží.

Zvažovat se podle dřívějšího Havlíčkova vyjádření má i možnost, že by se nyní uzavřené restaurace, divadla nebo kina mohly otevřít pro lidi s negativním testem na koronavirus. To zmiňoval i ministr Blatný, který připravuje úpravu tabulek opatření v protiepidemickém systému PES. Umožnit chce za určitých podmínek ve vyšších stupních některé dříve zakázané aktivity. Novou tabulku chce zveřejnit příští týden.

V úterý v Česku přibylo 17 278 nakažených koronavirem, to je dosud nejvíc od začátku epidemie. Vysoké počty nově pozitivních jsou podle Blatného odrazem masivního setkávání o Vánocích.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška lze očekávat až 19 tisíc nakažených denně. Změnu k lepšímu čeká Dušek nejdříve po 10. lednu, kdy se podle něho projeví opatření přijatá po Vánocích.

„Po vánočním období dochází pochopitelně k nárůstu počtu nakažených. Je to odraz masivního setkávání rodin v průběhu Vánoc. Já to nekritizuji, jenom to konstatuji,“ uvedl ministr.

Sociolog Daniel Prokop na twitteru napsal, že před Vánoci kontakty stagnovaly a podle předběžných dat z průzkumů o svátcích díky omezení práce silně poklesly. "Kdybychom před svátky nerozvolnili a fungovala chytrá karanténa, mohlo to epidemii i utlumit. Takto se asi přenesla do rodin," uvedl Prokop.