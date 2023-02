Petr Pavel jedná s končícím prezidentem Milošem Zemanem | e15.cz

„Jsem rád, že se jednání uskutečnilo. S Milošem Zemanem jsme jednali hodinku. On měl na srdci tři body. První byl jeho komentář k výsledku voleb, pak mi chtěl sdělit to, jak vnímá pozici prezidenta. Rozdíl mezi mandátem přímým vzešlých z voleb a pravomocemi prezidenta, kterému podle jeho názoru dávají menší prostor. Z toho důvodu viděl dilema v tom, zda být prezidentem, který je pouze vykonavatelem nebo jestli je hráčem, který může do procesu vnést něco svého. A třetí, co měl na srdci, byly mé výhrady k prezidentské kanceláři,“ řekl Petr Pavel hned na úvod tiskové konferenci.

„Potvrdil to, na čem se dohodl s Petrem Fialou, že ústavního soudce jmenovat nebude,“ dodal Pavel.

„Pokud jde o chod kanceláře, nějaké obavy jsem vyjádřil. Zmínil také bezpečnostní agenturu, o které jsem mluvil, podle něj to bylo unáhlené, byl by raději, kdybych to řešil po inauguraci,“ uvedl Pavel.

Řekl Zemanovi, že měl na jednu stranu štěstí, na druhou stranu Babiš podle něj udělal několik chyb. Zeman odpověděl, že si za svou porážku Babiš může sám. Pavla sice nevolil, ale výsledek voleb respektuje.

Petr Pavel už se s Milošem Zemanem rozloučil asi před 20 minutami. Otázka je, co se děje v zákulisí teď. Před chvílí vykoukl Kruliš. pic.twitter.com/D0FMavIzNo — Jan Novotny (@JanNovotny) February 13, 2023

„Ve středu a čtvrtek pojedeme do Karlovarského kraje. Zajímá mě jak krize dopadá na občany,“ řekl Pavel s tím, že ho zajímá, za jak účinná považují opatření vlády. V pátek a v sobotu pojede do Mnichova na bezpečnostní konferenci.

Chtěl by také, aby Lány byly více otevřené, než do teď. Bydlení bude prý střídat na Hradě a u sebe doma.

Oba politici po Pavlově zvolení vzájemně očekávali iniciativu o pozvánku na setkání. Datum setkání nakonec nabídl generál Pavel a Zeman jeho návrh akceptoval. Končící prezident uvedl, že s tím nově zvoleným chce mluvit především o prezidentském údělu.

Podle Pavla šlo o jinou interpretaci. On sám očekával, že pozvání nabídle Miloš Zeman. S Milošem Zemanem se sešel už v minulosti několikrát, uvedl. Neměl tak důvod být nervózní.

VIDEO: Největší skandály a úspěchy Miloše Zemana za 10 let na Hradě