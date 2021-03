Plaga věří v otevření škol po 12. dubnu, prezident Zeman by byl opatrnější | E15.cz

O termínu zahájení návratu dětí do škol se bude podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) debatovat začátkem týdne. Ministr po dnešním jednání se členy expertního týmu prezidenta Miloše Zemana v Lánech na Kladensku řekl, že věří ve 12. duben. Zeman byl podle něho opatrnější, shoda na datu tak nepanovala.

„Pan prezident je spíše opatrnější a byl by rád, kdyby skutečně návrat byl až za nižších čísel (nově nakažených covidem), to znamená i o něco později,“ uvedl Plaga. Expertní tým podpořil podle něj stanovisko, že konkrétní podmínky, za nichž bude návrat žáků do škol možný, a data musí určit ministerstvo zdravotnictví.

„Já věřím ve 12. duben, samozřejmě klíčové je rozhodnutí ministerstva zdravotnictví,“ uvedl Plaga. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) označil v pátek tento termín za nejbližší možný. Plaga vítá, že datum i podmínky by měly být známy ještě před Velikonocemi. Předpokládá, že mezi jednotlivými vlnami návratu žáků k prezenční výuce bude dvoutýdenní odstup.

Kvůli koronavirové epidemii jsou nyní otevřené jen školy pro děti zdravotníků a další vybrané profese, ostatní se učí na dálku. Postup pro první fázi znovuotevírání škol představil Plaga tento týden poslancům. Jeho prioritami je obnovení prezenční výuky pro nejmladší žáky a praktické výuky ve středních školách a v závěrečných ročnících vysokých škol. Celé třídy prvního stupně základních škol by se přitom měly střídat po týdnu ve škole a doma. „Myslím si, že všechny tyto kroky a scénáře, které jsem představil expertnímu týmu, byly podpořeny,“ uvedl Plaga.

Ministr už nepočítá s tím, že by se do škol naplno vrátili deváťáci ani maturanti, kteří začnou v květnu skládat přijímací a maturitní zkoušky. Závěrečné ročníky by proto podle něho měly mít možnost dobrovolných skupinových konzultací.

Při jednání expertního týmu se podle Plagy mluvilo také o zvýšení objemu peněz na digitální vybavení škol, přednostním očkování učitelů nebo o zásobování škol respirátory a antigenními testy. Debata se dotkla rovněž možného širšího využívání přesnějších PCR testů.