Počet nakažených dál roste, koronavirus nakazil skoro 600 Čechů | E15.cz

Podle středečních informací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je pět nemocných ve vážném stavu. Čtyři pacienti jsou na umělé plicní ventilaci, jeden nemocný je napojen na mimotělní oběh.

Údaje o počtu nakažených během středy stoupaly o desítky z ranních 464 na večerních 522. Podle aktuálních údajů bylo v Česku k půlnoci z úterý na středu 450 případů, ze středy na dnešek 560 případů. Dnes ráno v 09:00, kdy byla čísla zveřejněna, bylo případů už 572.

Nejvíce nakažených zůstává v Praze, kde je k dnešnímu ránu 198 nakažených. Následuje Středočeský kraj s 56 případy, Olomoucký s 54 a Moravskoslezský s 51 případy. Nejnižší počet infikovaných je nadále v Libereckém kraji s aktuálním počtem šesti pacientů.

V zahraničí se nakazilo 44 procent pacientů, zbytek v Česku. Ze zahraničí si lidé nákazu "přivezli" zejména z Itálie, pak z Rakouska, Německa a USA.

Co do věku je největší části nemocných mezi 25 a 34 roky, podle středečních večerních údajů tvořili skoro pětinu nakažených. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považováni za nejohroženější skupinu, je mezi infikovanými téměř 17 procent.

V Česku se nákaza koronavirem poprvé prokázala 1. března. Kvůli šíření koronaviru platí v zemi nouzový stav, výrazné omezení volného pohybu lidí i většiny aktivit. Situaci bude vláda znovu řešit dnes odpoledne.

